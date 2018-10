Wappler-Hagen soll neue SRF-Chefin werden

Nathalie Wappler-Hagen soll neue Chefin beim Schweizer Radio und Fernsehen werden. Dies berichtet die «Mitteldeutsche Zeitung». SRF dementiert.

Am 2. November wird der vom Ausschuss favorisierte Kandidat vom Regionalvorstand der SRG angehört und fast sicher abgesegnet. Dann trifft sich der Ausschuss erneut am 5. November, um die Empfehlung zuhanden des Verwaltungsrats zu finalisieren. Am 7. November schliesslich, heute in zwei Wochen, verkündet der Verwaltungsrat nach seiner Sitzung in Schuls GR seine Wahl.

So glauben die meisten Beobachter, dass sich der Ausschuss entweder für Nathalie Wappler oder für Hansruedi Schoch entscheiden wird.

Unter Matter gross geworden

Schoch ist Stellvertreter des heutigen Amtsinhabers Ruedi Matter, Wappler war Kulturchefin beim SRF, bevor sie 2016 als Programmchefin zum Mitteldeutschen Rundfunk nach Halle wechselte. Von den beiden, so wird gesagt, habe Wappler die besseren Chancen.

Weil der 50-jährigen Ostschweizerin eher reformatorische Kräfte zugeschrieben werden und weil sie die Durchmischung in der Generaldirektion erhöhen würde, der heute acht Männer und eine Frau angehören. Wappler wie Schoch sind unter Ruedi Matter beim SRF gross geworden.

(oli/bl)