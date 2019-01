Wenn der Sozialismus wütet

«Taxi!», dieser Ruf erschallt auch auf der letzten Insel des real existierenden Surrealismus. Als noch ungehemmter Sozialismus herrschte und nach einer Rede des verblichenen Comandante en Jefe Fidel Castro sogar Eisverkäufer von den Strassen verbannt wurden, weil sie als private Kleinunternehmer die Keimzelle des Kapitalismus verkörperten, war es eher schwierig, ein Taxi zu bekommen. Nicht, weil es keine gab. Sondern weil der Staat Eigentümer des Autos war, und der Fahrer sein fixes Einkommen erhielt – unabhängig davon, ob er Passagiere transportierte oder nicht. Eis gab es nach dieser Rede natürlich auch keins mehr.

Ich erinnere mich an einen Aufenthalt im Hotel mit dem schönen Namen «Balcón del Caribe». Aber leider liegt dieser Balkon einige Kilometer ausserhalb des Stadtzentrums von Santiago de Cuba, der zweitgrössten Stadt im Süden. Das war 1984, der Zusammenbruch des sozialistischen Lagers lag noch in weiter Ferne, an Benzin und Autos sowjetischer Produktion bestand kein Mangel.

Aber mehrfach teilte ich vor der Einfahrt des Hotels das Schicksal kubanischer Leidensgenossen, die nach mehrstündigem Warten den Plan aufgaben, einen Abstecher ins Stadtzentrum zu machen. Wir ertränkten unseren Kummer in Mojitos, bis auch die «Hierba Buena», eine Art Pfefferminze, ausging. Aber immerhin: Rum hatte es genügend. Den teilten wir mit den Angestellten, wenn auch sie nach Ende ihrer Schicht nicht wegkamen.

Als ich damals mit Cubana de Aviación mit stundenlanger Verspätung morgens um drei im Flughafen von Havanna gelandet war, stand auf dem dunklen Parkplatz ein einziges Taxi, auf das sich alle mehr als zweihundert Passagiere stürzten. Aber ich war so schlau gewesen, mir auf Anraten der Freundschaftsgesellschaft Schweiz Kuba vorab via Prag eine Reservation für eine Taxifahrt Flughafen–Hotel (natürlich auch reserviert) zu besorgen.

Ich lernte schnell, wie es mit sozialistischer Solidarität bestellt ist. Als ich mich zum Fahrer vorgearbeitet hatte und mit meinem Reservierungszettel winkte, durfte ich einsteigen. Ich sagte ihm, dass er doch problemlos wenigstens vier weitere Passagiere mitnehmen könne, als einziger Taxifahrer. «Du hast eine Reservation für eine Person», beschied er mich, «also fahre ich dich alleine, oder du steigst aus.»

Preis ist Verhandlungssache

Längst vergangene Zeiten. Heute ist zwar ein Teil der Taxis in staatlichem Eigentum, aber die Fahrer arbeiten alle auf «cuenta propia», auf eigene Rechnung. Oder sie sind selber Eigentümer des Wagens. In beiden Fällen sind eine staatliche Lizenz und hohe monatliche Abgaben fällig. Dennoch verkehren auf den Strassen der Riesenstadt Havanna Tausende von Taxis. Die Fahrer befördern natürlich am liebsten Touristen. Denn obwohl in vielen Autos ein Taxameter installiert ist, wird dieser so gut wie nie eingeschaltet.

Ist der Ausländer so dumm, nicht vor Abfahrt den Preis zu verhandeln, wird ihm am Ziel das Mehrfache des Üblichen abgefordert. So kann man die 15 Kilometer zwischen Flughafen und Stadtzentrum für 20 oder für 50 CUC zurücklegen, was dem gleichen Preis in Franken entspricht.

Das ist auch verständlich, denn ein Liter Benzin kostet offiziell einen Franken, Ersatzteile, Unterhalt, Öl- oder Reifenwechsel stellen den Besitzer vor gewaltige Herausforderungen. Die bewältigt der an fast 50 Jahren sozialistischem Alltag gestählte Kubaner. Aber selbst der tapferste Revolutionär wird bleich, wenn die Staatsbürokratie ihres Amtes waltet. Für sie ist eigentlich heute noch jeder Selbstständigerwerbende ein Feind der Gesellschaft. Nun kann man nicht einfach wieder alle privaten Taxifahrer abschaffen wie früher die Eisverkäufer. Aber man kann sie schikanieren.

Zunächst einmal muss der Chauffeur eine Lizenz haben. Hat er die nicht oder gibt es irgendein Problem mit ihr, ist er im schlimmsten Fall das Auto los – verstaatlicht, wegen Gesetzesverstössen. Dann gibt es natürlich verschiedene Klassifikationen der Lizenzen. Die teuerste ist «nacional libre». Das bedeutet, dass der Taxifahrer seine Dienste frei und landesweit anbieten kann.

Dann gibt es «en ruta». Das sind die beliebtesten Taxis bei Einheimischen, sie fahren immer die gleiche Strecke hin und her, und gegen einen fixen Preis steigt man zu und wieder aus. Und schliesslich gibt es die klassischen Autos oder die mit «hohem Komfort». Damit ist beispielsweise ein Oldtimer oder ein Wagen mit Klimaanlage gemeint.

«Aqua dulce»

Wie es sich für Kleinunternehmer gehört, legen sie sich schwer ins Zeug. Für die fixen Routen wurden riesige Oldtimer aus den Garagen geholt und mit einem sparsamen und kleinen Dieselmotor nachgerüstet. So können sie bis zu acht oder noch mehr Personen transportieren. Beliebt ist auch das Familienmodell, bei dem sich Vater und zwei Kinder ein Auto teilen, in jeweils Achtstundenschichten – sieben Tage die Woche natürlich. Und schliesslich wird bei den Abgaben an den Staat wie üblich getrickst, beschissen und gelogen. Also greift der Staat nun durch. Er setzte fixe Oberpreise bei den an Routen gebundenen Autos ein, die kaum für das Benzin reichen. Daher verlangt der Chauffeur natürlich mehr; gerät er damit an einen zivilen Kontrolleur, hat er ein gröberes Problem.

Ähnliches gilt für alle anderen Lizenzen und Vorschriften, irgendetwas findet man immer. Besonders, was den Zustand des Wagens betrifft. Dazu muss man wissen, dass eine Fahrzeugkontrolle in Kuba eher theoretisch existiert. Seit einiger Zeit müssen Autos tatsächlich, nun ja, vorgeführt werden. Aber wenn die Karre aus eigener Kraft zum Strassenverkehrsamt fahren kann, dort nicht explodiert und auch wieder vom Platz mit dem schönen Namen «Aqua dulce», Süsswasser, rattert, gilt sie als geprüft und hat bestanden. Falls es doch ein Problem gibt, zum Beispiel die Bremse nicht funktioniert, lässt sich das mit einem Bakschisch regeln, nachdem das Auto zum Stillstand kam.

Es ging ein Beben durch die gesamte Taxibranche in Havanna, als angekündigt wurde, dass alle Taxis einer Sonderinspektion unterzogen werden würden, die sie bis zum 7. Dezember zu bestehen sei. Maribel Poulot Bravo, Ko-Chefin der Generaldirektion des Transportwesens, schnitt sich etwas Zeit aus ihrer gedrängten Agenda, wie das Parteiorgan «Granma» bewundernd schreibt, um klarzustellen, dass «Ordnung, Disziplin und Kontrolle im privaten Transportwesen durchgesetzt» werden müssen.

Bedauerlicherweise erhielten von den bislang kontrollierten Fahrzeugen jedoch nur 32 Prozent die «Licencia operativa del Transporte» ausgestellt, alle anderen fielen durch. Zudem haben erst 1643 Taxis den Weg zur Kontrolle gewagt, von offiziell 6582, zu denen sicherlich noch mehr als zweitausend illegale kommen.

Fliegende Konsultation

Was tun? Nun, nennen wir ihn Pedro, ein kubanischer Taxifahrer, der blendend über die Runden kommt. Wie das? Ganz einfach, er mietet ein Auto bei einer der staatlichen Autoverleihfirmen. Auf monatlicher Basis bekommt er einen günstigeren Preis und alleine für die Taxi-Lizenz müsste er bis zu 600 CUC im Monat zahlen – wohlgemerkt unabhängig vom Einkommen. Kann das nicht bezahlt werden, wird die Lizenz eingezogen.

Dagegen schaukelt Pedro Touristen, darunter viele fixe Kunden, durch Havanna und gerne auch durch ganz Kuba. Neben der Miete muss er lediglich das Benzin zahlen; geht etwas kaputt, muss ein Reifen ersetzt werden, ist ein Ölwechsel fällig, dann gibt er das Auto ab und bekommt den nächsten Wagen. Natürlich ist das illegal, aber wieso darf ein Kubaner nicht ausländischen Freunden die Schönheiten Kubas zeigen; umsonst natürlich? Das ist zwar auch nicht der Triumph des Sozialismus, aber für Pedro die einzige Möglichkeit, den Sozialismus zu besiegen.

Ihm werden sich auch viele der rund 8000 Ärzte anschliessen, die von Kuba aus Brasilien zurückbeordert werden – wenn sie ein Auto haben und es nicht vorziehen, dort Asyl zu beantragen. Denn selbst mit einem kubanischen Chefarztgehalt von 80 Franken im Monat kann man keine grossen Sprünge machen. Und endlich wird eine traditionelle Dienstleistung im Taxi wieder erbracht: Die fliegende Konsultation, in einfachen Fällen gleich mit Diagnose und Therapievorschlägen. Oder mit dem Verweis an eine so illegale wie professionelle Zahnklinik. Das ist wunderbar, aber das System, das all diese Absurditäten gebiert, das ist unheilbar. (Basler Zeitung)