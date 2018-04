Wie Trump, so Xi Jinping

Diesmal folgte die Gegenreaktion verblüffend schnell. Kaum hatte Washington am Dienstagabend eine lange Liste von chinesischen Exportprodukten im Wert von jährlich 50 Milliarden Dollar für Strafzöllen ausersehen, da schlug die Gegenseite zurück. Man werde zu gegebenem Zeitpunkt US-Waren im gleichen Umfang mit denselben 25 Prozent Zöllen belegen, kündigte Peking gestern Morgen an.

Chinas umgehende Vergeltungsdrohung erhöht die Gefahr, dass der von den USA forcierte Handelsstreit zum Handelskrieg eskalieren könnte. US-Präsident Donald Trump scheint das nicht zu bekümmern. «Wir sind nicht in einem Handelskrieg mit China, dieser Krieg wurde vor vielen Jahren verloren, als dumme oder inkompetente Leute die USA vertraten», twitterte er gestern. «Jetzt haben wir ein Handelsdefizit von 500 Milliarden Dollar im Jahr und Diebstahl geistigen Eigentums von zusätzlichen 300 Milliarden. Das können wir nicht weiterhin zulassen!»

China gab sich höflich, aber hart. «Wenn jemand einen Handelskrieg will, werden wir bis zum Ende kämpfen», sagte Vizehandelsminister Wang Shouwen. Ein Handelskrieg würde beide Seiten schädigen, liess die chinesische Botschaft am Dienstag mitteilen. Dann verwies sie auf ein chinesisches Sprichwort, wonach es «nur höflich ist, etwas zu vergelten».

Strategische Auswahl

Die für Strafzölle bestimmten Waren wurden von beiden Seiten strategisch ausgewählt. Die USA zielen auf Industrieprodukte in Branchen, wo sie China für verletzlich halten. Die Liste von 1333 detaillierten Einträgen beginnt mit «Thoriumverbindungen» und endet mit «Sitzteilen aus Schilfrohr, Korbweide, Bambus oder ähnlichen Materialien».

Laut Reuters benutzte der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer für die Produktauswahl einen Computer-Algorithmus, um den Schaden für chinesische Exporteure zu maximieren und den Schaden für amerikanische Konsumenten zu minimieren. Zwischenprodukte dominieren Endprodukte, und nur wenige Waren sind dabei, die auf den Regalen von Supermärkten stehen. Auch Apples iPhones werden nicht mit Strafzöllen belegt.

Dennoch fallen einige wichtige Konsumentenprodukte unter den 25-Prozent-Importzoll, zum Beispiel Flachbildschirm-Fernsehgeräte und Motorfahrzeuge mit drei Litern Hubraum oder Elektroautos. Antibiotika, Industrieroboter und Flugzeugteile seien bloss auf der Liste, weil man dafür alternative Bezugsquellen gefunden habe, sagt ein Mitarbeiter Lighthizers.

China wiegelt die Bauern auf

China bestimmte für seine Vergeltungszölle 106 amerikanische Produkte, darunter Sojabohnen, Autos und bestimmte Kategorien von Flugzeugen. Die Auswahl erfolgte mit politischem Kalkül: Den Schaden soll die Exportwirtschaft in Gliedstaaten tragen, wo Donald Trump die Präsidentschaftswahlen gewann und deren Zuspruch er in den nächsten Wahlrunden braucht. Soja zum Beispiel wird in Illinois, Iowa, Minnesota, Indiana, Nebraska, Ohio, South Dakota, Missouri, North Dakota und Kansas angebaut. «China wiegelt amerikanische Bauern auf, um Druck auf das Weisse Haus auszuüben», glaubt Shen Dingli, Vizedekan an der Fudan-Universität in Shanghai laut Washington Post.

Die politische Spitze deute darauf hin, dass «China willens ist, das Messer zu drehen», sagte derselben Zeitung der Ökonom Christopher Balding von der HSBC Business School in Shenzhen. «Die Warnung lautet: Wir sind bereit, härter zu kämpfen und mehr Schmerz zuzufügen als ihr.»

Ob und wie vollständig die Zölle erhoben werden, wird sich in den nächsten zwei Monaten zeigen. So viel Zeit geben sich die USA, bevor sie die Strafmassnahmen umsetzen. «Wir werden mit China arbeiten, wir werden mit China verhandeln», sagte Trump am Dienstag.

Wessen Verhandlungsposition ist stärker? Durch das amerikanische Handelsbilanzdefizit von 375 Milliarden Dollar habe China mehr zu verlieren, behauptet die Trump-Regierung. Doch der chinesische Präsident Xi Jinping könne drohen, die NordkoreaVerhandlungen zu blockieren, sagte der China-Experte Nicholas Lardy vom Peterson Institute for International Economics zur Los Angeles Times. «Ich glaube, Xi ist in der stärkeren Position.»

Vorläufig gilt nur ein Prinzip: Auge um Auge, Zahn um Zahn. (Basler Zeitung)