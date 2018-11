«Wir waren nicht glücklich über die vielen Beteiligungen»

Kurt Sidler, wie beurteilen Sie den abrupten Abgang von Patrik Gisel?

Wenn die Liebe irgendwohin fällt, dann fällt sie halt dahin. Damit habe ich an sich kein Problem. Es ist schade, dass der Abgang von Patrik Gisel auf diese Weise erfolgen musste.

Droht nicht gleich der nächste Rufschaden, weil Raiffeisen nicht kommuniziert, wie viel Geld Gisel noch bekommt?

Ich weiss nicht, wie viel er noch erhält. Nur, dass er keine Abgangsentschädigung bekommt.

Wann rechnen Sie mit der Berufung eines neuen Raiffeisen-Chefs?

Ich rechne damit, dass dies Ende des Jahres geschieht. Welche Kandidaten im Rennen sind, weiss ich aber nicht.

Sie präsidieren zusammen mit dem neu gewählten Präsidenten Guy Lachappelle die Reform-Arbeitsgruppe. Wie geht es jetzt weiter?

Wir müssen jetzt den Steuerungsausschuss bilden, der die Arbeiten vorantreibt. Im Ausschuss selbst werden die Eigner, also die Raiffeisenbanken, sitzen. Es gibt verschiedene Interessengruppen, die sich zur Reform Überlegungen gemacht haben – auch die werden da sein. Die Verbände werden Vertreter entsenden. Und natürlich wird auch der Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz Gesandte schicken. Insgesamt dürfte der Ausschuss rund zehn Mitglieder haben.

Und die Mehrheit werden die Raiffeisenbanken haben?

Die Raiffeisenbanken werden auf jeden Fall die Mehrheit haben.

Welche Eckpunkte der Reform zeichnen sich ab?

Es wird sicher das neue Prinzip «one bank, one vote» eingeführt, sprich, jede Raiffeisenbank wird künftig einen Vertreter in die Vollversammlung schicken können. Ferner werden Kompetenzen von Raiffeisen Schweiz zurück in die Regionen oder die Raiffeisenbanken selbst verlagert. Beispiele könnten das Marketing oder die Produktauswahl sein. So werden die Raiffeisenbanken bei Anlageprodukten mehr Autonomie bekommen.

Soll Raiffeisen Schweiz weiterhin allein das Sagen in Sachen Strategie haben?

Nein, es gibt Überlegungen, wie der Einfluss der Raiffeisenbanken auf die Gruppenstrategie ausgebaut werden kann. Unter anderem wird die Gründung eines neuen Genossenschaftsrats in Erwägung gezogen, der auf die Strategiedebatte Einfluss nehmen soll.

Wenn Raiffeisen Schweiz Aufgaben abgibt, wird dort auch weniger Personal benötigt?

Am Ende des Prozesses wird es wohl so sein, dass Raiffeisen Schweiz weniger Menschen als bisher beschäftigen wird.

Was soll mit den Beteiligungen von Raiffeisen Schweiz geschehen, die unter Pierin Vincenz gekauft wurden – etwa mit jener an der Finanzfirma Leonteq?

Hier muss der neue Verwaltungsrat eine Aufstellung machen, welche Beteiligungen strategisch noch Sinn machen und welche nicht. Wir an der Basis waren nicht glücklich, dass Raiffeisen Schweiz früher so viele Beteiligungen aufgehäuft hat. Welche konkret verkauft werden, dazu erwarten wir Vorschläge.

Einige Beteiligungen wurden laut dem Gutachten von Bruno Gehrig zu teuer eingekauft. Sollte Raiffeisen auf fehlbare Manager Regress nehmen?

Dazu müssen wir erst den Abschlussbericht von Bruno Gehrig kennen. Ich schliesse aber zivilrechtliche Schritte nicht aus.

Bei Raiffeisen soll alles besser werden: Am Samstag wurde Guy Lachappelle an die Spitze des Verwaltungsrats gewählt. Zusammen mit Kurt Sidler, dem Präsidenten der Koordinationsgruppe der Regionalverbände, soll er die Bank reformieren. Die wichtigsten Fragen sind, welche Bedeutung die Konzernzentrale künftig haben soll und wer der Nachfolger von Patrik Gisel wird, der den Chefposten wegen einer heiklen Liebesbeziehung innerhalb des Unternehmens am Freitag überhastet abgeben musste.

