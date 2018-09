Zehn Jahre nach der Finanzkrise

Es wurde in den letzten zwei Wochen viel und überall über die Ursachen und Folgen der Finanzkrise 2008 geschrieben und gesprochen. Diverse prominente Personen geben wieder, was sie damals erlebt haben. Auch in unserer Bank war damals die Hölle los, und es war in der Finanzwelt eher knapp vor zwölf als fünf vor zwölf!

Viele Menschen auf diesem Planeten haben dies nicht realisiert, aber ohne das Einschreiten der Zentralbanken wären wir weltweit in eine tiefe Depression gefallen. Was ist damals geschehen, und wie können wir ein solches Desaster in Zukunft verhindern? Brauchen wir mehr Regulierung, brauchen wir strengere Gesetze bei der Handhabung von Derivativen (es sind heute 483 Trillionen Dollar Derivate ausstehend!), oder müssen die Banken noch mehr Eigenkapital nach «Swiss Finish» anhäufen?

Ich möchte in dieser Kolumne auf vier Punkte eingehen, aus denen wir gelernt haben sollten:

1. Eine Blase zeigt sich sehr oft nicht in der Bewertung von Unternehmen. Beim Aufbau der 2008-Krise waren die Bewertungen nie so hoch wie Ende der 90er. Man sagte, Aktien sind okay, aber man übersah, dass die Blase im Kreditwesen war, und die Bewertungen waren falsch, denn die Gewinne waren dadurch künstlich aufgeblasen. Heute ist der Preis/Gewinn-Vergleich höher als 2007, aber die Gewinne sind nachhaltiger als damals. Die Unternehmensverschuldung hat jedoch wieder zugenommen. Also vorsichtig mit der Bewertung des Aktienmarktes.

2. Die Liquidität verschwindet in einer Krise schnell. Im Handel mit Finanzprodukten braucht man Liquidität. Wenn diese jedoch nicht mehr da ist, dann wird es schwierig, Käufer für diese Papiere zu finden. 2007/2008 waren 285 Milliarden Dollar Unternehmensanleihen durch Primär-Broker im Lager aufgebaut worden. Als dann ein Engpass entstand, waren keine Käufer mehr da. Heute hat man daraus gelernt, und die Situation ist deutlich besser als vor zehn Jahren.

3. Lange Perioden der Ruhe führen zu Exzessen. Es gibt verschiedene Ökonomen, die dieses Thema gut analysiert haben. Eine lange, ruhige Wirtschafts- und Börsenperiode führt zu Selbstzufriedenheit. Jeder ist bereit, dem anderen Geld zu leihen, und die Banken sprechen gerne Kredite. Das führt zum Teufelskreis durch wachsende Vermögenswerte und einer stärkeren Wirtschaft! Wenn es dann eine andere Richtung einnimmt, oder die Zinsen steigen, dann wird es schwierig (im Schweizer Immobilienmarkt droht diese Situation). Wir sollten uns gerade jetzt daran erinnern!

4. Dieses Mal ist es wirklich anders! Wie viele Male hat man das schon gehört? 2007/2008 meinte man, die Banken seien sicherer, da man durch die Verbriefung (von Immobilien) und durch Derivatprodukte das Risiko auf andere abwälzen konnte. Das Problem war, dass niemand wirklich wusste, wo am Schluss das Risiko lag, und die Unsicherheit wuchs täglich. Heute ist die Kapitalisierung der Banken deutlich besser, aber das Wachstum, um das Risiko auf Nicht-Banken oder Fondsgesellschaften abzuwälzen, hat stark zugenommen. Die Situation ist aber deutlich besser als damals.

Die gute Nachricht ist, dass die Haushalte, die Führungskräfte in Banken und Unternehmen und die Investoren den Fokus mit diesem unrühmlichen 10-jährigen Geburtstag auf die Krise legen. Das lässt hoffen, dass weniger Risiken als 2007/2008 eingegangen werden, und das Verantwortungsbewusstsein bei allen erhöht worden ist. (Basler Zeitung)