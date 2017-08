Zürichs erster Wurm-Burger im Test

Essento

Insektenprodukte von Schweizer Start-up

Essento ist ein Schweizer Start-up, das das Ziel verfolgt, Insekten auf die Schweizer Teller zu bringen. Es spezialisiert sich auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von essbaren Produkten aus Insekten.



Coop verkauft die Produkte von Essento ab dem 21. August in kleinen Mengen in sieben Coop-Supermärkten: In Zürich (Sihl City), Basel (Südpark), Bern (Megastore in Wankdorf), Winterthur (Stadttor), Lugano (Canobbio Resega), Lausanne (Grancy) und Genf (Eaux-Vives) sowie bei Coop@home.