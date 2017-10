ABB steigert Umsatz – gefragte Aktien

Der Industrie- und Automationskonzern ABB sieht sich in seinem Übergangsjahr auf Kurs. Der Umsatz legte im dritten Quartal um 6 Prozent auf 8,72 Milliarden Dollar zu.

Auf vergleichbarer Basis, also ohne Zu- und Verkäufe sowie bereinigt um Währungseffekte, beträgt das Plus 3 Prozent, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Das ist besser als von den meisten Analysten erwartet. ABB selbst sieht sich auf Kurs, das Jahr 2017, welches der Konzern als Übergangsjahr definiert hat, erfolgreich abzuschliessen. Unerwartet gut schnitten die Bereiche Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe sowie Industrieautomation ab.

Anlass zum Optimismus geben auch die Aufträge, vor allem auch aus der Robotik. Der Auftragseingang legte insgesamt um 8 Prozent auf fast 8,16 Milliarden Dollar zu. Der Gewinn blieb mit 571 Millionen Dollar mit einem Plus von einem Prozent in etwa konstant.

ABB-Aktien nach starkem Quartal gefragt

Die Aktien des Industriekonzerns ABB dürften auf neue Mehrjahreshöchstkurse steigen. Der Industriekonzern wartet mit einem überraschend starken Quartalsresultat auf.

Der Auftragseingang bewegt sich etwa im Rahmen der Erwartungen. Einige Analysten hatten sogar mit einem noch höheren Auftragseingang gerechnet. Was den operativen Betriebsgewinn (EBITA) angeht, übertrifft ABB die Analystenerwartungen nicht nur in diesen drei Bereichen, sondern auch beim Sorgenkind Power Grids teilweise sehr deutlich.

Die Geschäftsentwicklung habe die Talsohle damit sogar etwas früher als gedacht durchschritten, so lautet der Tenor. Das Unternehmen selber spielt diese Annahme herunter und bezeichnet 2017 weiterhin als ein «Übergangsjahr».

«25-Franken-Flucht»

Der Preis einer ABB-Aktie ist in den Tagen vor der Ergebnisveröffentlichung auf über 25 Franken gestiegen. Wie schon in den letzten Jahren hätten dort dann allerdings Gewinnmitnahmen eingesetzt, hiess es in Händlerkreisen. In Anspielung darauf sprechen Händler von einer «25-Franken-Flucht». Mit Gewinnmitnahmen ist gemeint, dass Aktionäre ihre Papiere verkaufen, weil sie nicht daran glauben, dass die Aktie noch mehr steigt. Sie realisieren also ihre Gewinne lieber sofort.

Auf Basis des überraschend starken Zahlenkranzes und in Erwartung, dass die Geschäftsentwicklung die Talsohle endlich durchschritten hat, werden den ABB-Aktien nun aber neue Mehrjahreshöchstkurse zugetraut. Um zirka 09.45 Uhr standen die Aktie etwas mehr als 2 Prozent im Plus bei 25,28 Franken. (ij/sda)