Airbnb streicht Übernachtung auf Chinesischer Mauer

Es sollte für die Gewinner ein einzigartiges Erlebnis werden: Im August veranstaltete Airbnb einen Wettbewerb, bei dem vier Personen eine Übernachtung auf der Chinesischen Mauer ergattern konnten. Die Gäste sollten in einem der Türme auf der 21 Kilometer langen Mauer schlafen. Dieser wäre für die Aktion mit einer kompletten Einrichtung inklusive Betten, Lampen und Sofas ausgestattet worden.

Die Aktion stiess vielen Chinesen sauer auf: Auf dem chinesischen Netzwerk Weibo monierten Nutzer, dass die Mauer Kulturerbe sei und nicht als Gasthaus missbraucht werden sollte. Andere fürchteten, dass die Mauer bei der Aktion beschädigt werden könnte. Weitere zeigten sich besorgt um die Gäste: Bei der derzeitigen Hitze wäre dies lebensgefährlich. «Und die Mücken auf diesem Berg! Vergessen Sies», fügte ein anderer hinzu und weist damit auf die Moskito-Plage in der Region hin.

Aktion zurückgezogen

Die negativen Rückmeldungen gingen so weit, dass Airbnb die Aktion nun zurückgezogen hat. «Wir respektieren das Feedback, das wir erhalten haben», schreibt das Unternehmen in einer Erklärung. «Wir haben uns entschieden, die Veranstaltung nicht voranzutreiben.»

Unklar ist, was die tatsächlichen Gründe für den Rückzug sind. Denn in einem ursprünglichen Schreiben hatte sich Airbnb-Gründer Nathan Blecharczyk zitieren lassen, man habe mit Historikern und Denkmalschützern aus Peking an dieser Aktion zusammengearbeitet. Auch in der neusten Mitteilung schreibt Airbnb, dass es eine Vereinbarung gegeben habe, die Grundlage für die Veranstaltung gewesen sei.

Die Kulturkommission des Pekinger Stadtbezirks Yanqing, der für den besagten Abschnitt der Mauer zuständig ist, schrieb allerdings in einer Mitteilung, dass sie die Veranstaltung nicht genehmigt habe. Die Begründung: Die Aktion würde nicht zur Erhaltung des Kulturerbes beitragen.

Einer der wichtigsten Märkte

Jetzt will Airbnb stattdessen mit anderen Aktionen die Nutzung in China weiter ankurbeln. Der chinesische Markt sei für die Plattform einer der wichtigsten Märkte, schreibt das Unternehmen in seiner neusten Mitteilung. Über 3,3 Millionen Gäste nutzten dort die Angebote der Plattform im letzten Jahr. Gleichzeitig hätten über 10 Millionen chinesische Reisende über Airbnb im Ausland Übernachtungen gebucht.

Für künftige Aktionen betont Airbnb in seinem Schreiben: «Wir werden eng mit Anbietern, Gästen und den örtlichen Behörden zusammenarbeiten, um auf die Kultur und die Geschichte hinzuweisen.»

