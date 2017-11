Apple hat sich ein neues Steuerschlupfloch geschaffen

Der US-Technologieriese Apple, die profitabelste Firma der Welt, hat eine neue Steuer-Struktur geschaffen, mit denen der Grosskonzern Milliarden an Profite an Steuerbehörden vorbeischleusen könnte. Das zeigen Enthüllungen rund um die «Paradise Papers», von denen die «BBC» und die «New York Times» berichten.

Den Meldungen zufolge schaute sich Apple ab 2013, nachdem Irland ein riesiges Steuerschlupfloch der Firma gestopft hatte, aktiv nach einer neuen Steueroase um. Der Tech-Riese verlagerte dann den Grossteil seiner insgesamt 252 Milliarden Dollar unbesteuerter Offshore-Gelder auf die Insel Jersey im Ärmelkanal.

Apple sagt zur Enthüllung, die neue Struktur habe «die Steuern der Firma in keinem Land gesenkt». Der Konzern habe das Gesetz befolgt. Das Unternehmen sei weiterhin der weltgrösste Steuerzahler und habe in den letzten drei Jahren 35 Milliarden Dollar Unternehmenssteuern abgedrückt.

Nur 2 Prozent Steuern mit dem «Double Irish»

Bis 2014 nutzte Apple ein Steuerschlupfloch im irischen Steuergesetz, das als «Double Irish» bekannt wurde. Damit konnte die US-Firma alle ausländischen Verkäufe durch ihre irischen Ableger schleusen und so fast keine Steuern auf die daraus erwachsenen Profite zahlen. Ausländische Verkäufe machen mehr als die Hälfte von Apples Einnahmen aus.

Apple senkte mit dem «Double Irish» den effektiven Steuersatz auf ausländische Profite nicht bloss von den 35 Prozent Unternehmenssteuern in den USA auf die relativ niedrigen 12,5 Prozent in Irland. Gemäss der «BBC» überstiegen die Steuern, die der US-Konzern im Ausland zahlte, selten 5 Prozent der Profite, die die Firma aus dem Ausland einfuhr. In einigen Jahren sank dieses Verhältnis gar unter 2 Prozent.

(mch)