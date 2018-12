Bericht: VW baut 7000 Stellen ab

Bei Deutschlands grösstem Autokonzern Volkswagen fallen Tausende Stellen weg. Dies berichtet die deutsche Tageszeitung «FAZ».

An den Standorten Hannover und Emden sollen von den insgesamt 22'000 Stellen 7000 wegfallen. Die Zeitung beruft sich dabei auf einen Firmenvertrag zur Beschäftigungssicherung vom November. Darin werde vereinbart, dass die Reduktion in den nächsten Jahren über die natürliche Fluktuation und Altersteilzeit geschehen soll.

Laut «FAZ» sei der Grund die Umstellung auf die Produktion von Elektroautos. In Emden werden so ab 2022 unter anderem elektrische Kleinwagen hergestellt, in Hannover vollelektrische Bullis.

Update folgt. (sep)