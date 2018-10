Briten wollen Schiffe für Essen und Medikamente chartern

In fünf Monaten tritt Grossbritannien aus der EU aus. Ein harter Brexit, also einer ohne klare rechtliche Regeln für die künftigen Beziehungen mit der EU, halten viele für wahrscheinlich. Die Verhandlungen stocken, bis zum Dezember müssen Ergebnisse her, dann findet der nächste EU-Gipfel statt.

Die britische Regierung bereitet bereits Notfallpläne vor. Einer beinhaltet das Chartern von Schiffen, die Essen und Medikamente auf die Insel bringen sollen. Das Szenario soll der «Financial Times» zufolge an einer Kabinettssitzung besprochen worden sein und zu einem «mächtigen Streit» geführt haben.

Alternative Wege finden

Transportminister Chris Grayling soll die Option eigens gecharterter Schiffe diskutiert haben, um den Flaschenhals auf der stark frequentierten Seestrecke zwischen dem britischen Hafen in Dover und dem französischen Calais zu umgehen. Diese Strecke könnte nach einem harten Brexit schnell durch neue Zollkontrollen Frankreichs blockiert werden, hiess es. Deshalb müssten alternative Wege gefunden werden, um «wichtige Güter» einzuführen.

Kabinettschef David Lidington informierte das Kabinett, dass die Strecke Dover–Calais unter einem No-Deal für bis zu sechs Monate mit nur 12 bis 25 Prozent der normalen Kapazität betrieben werden könnte. «Egal, was wir tun, die Franzosen könnten Chaos verursachen, wenn sie Kontrollen auf ihrer Seite durchführen», sagte ein Regierungsbeamter. «Dover–Calais wäre der Engpass.» Alternativ sollen andere Strecken genutzt werden, um Güter ins Vereinigte Königreich zu bringen.

Patienten sollen Medikamente horten

Es gehe um wichtige Verpflegung, wie Nahrungsmittel, Medikamente oder Autoteile, sagte ein Insider. Grossbritannien importiert 30 Prozent aller Lebensmittel aus EU-Ländern. Dover ist der Haupthafen, über den Güter im Umfang von 2,5 Millionen Lastwagen jedes Jahr abgefertigt werden.

Die Pharmaindustrie hat Patienten derweil gewarnt, dass sie sich im Fall eines harten Brexit überlegen sollten, Medikamente zu horten. Ein solches Szenario sei katastrophal für die medizinische Versorgung, und es brauche Notfallkräfte.

Die Regierungspläne, Medikamentenlager für den Fall von Lieferengpässen aufzubauen, reichten nicht aus, sagte Mike Thompson, Leiter des Verbands der britischen Pharmaindustrie, dem «Guardian». In den Häfen gebe es nicht genügend Möglichkeiten, Medikamente zu kühlen. «Wir sind am Punkt angelangt, an dem wir erkennen müssen, dass Vorräte allein nicht ausreichen. Es braucht weitere Pläne», so Thompson. (Redaktion Tamedia)