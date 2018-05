Chinesischer Tesla-Konkurrent drängt in die USA

Bei Tesla läuft es nicht rund: Der Elektroautobauer steckt tief in den roten Zahlen, die Produktion des günstigeren Model 3 befindet sich massiv im Rückstand, Berichte über miserable Arbeitsbedingungen und ein Umfeld von Drohungen und Angst im Hause Tesla machen die Runde. Gründer Elon Musk reagiert darauf mit Angriffen auf die Medien, auf Analysten und Wissenschaftler.

Jetzt kommt für ihn noch eine Sorge hinzu: Der chinesische Tesla-Konkurrent Nio plant offenbar seinen Börsengang an der Wallstreet. Nio soll der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge entsprechende Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht haben. Der Aktienverkauf könnte Nio rund zwei Milliarden Dollar einbringen, schätzt Bloomberg. Im Sommer oder Herbst sollen erste Angebote der Investoren angenommen werden.

Halber Preis des Tesla X

Investor bei Nio ist offenbar auch der IT-Gigant Tencent, zu dem der chinesische Whatsapp-Konkurrent WeChat gehört. Bei Tencent habe Nio Reuters zufolge über eine Milliarde Dollar eingesammelt. Man sei für den Betrieb und die Massenproduktion ausreichend finanziert, sagte Nio-Gründer William Li, einer der reichsten Chinesen, im April. Der Börsengang dürfte nun weitere Mittel in die Kassen spülen. «Geld ist in China nicht das Problem», heisst es aus Unternehmenskreisen.

Nio könnte damit zum ernst zu nehmenden Konkurrenten für Tesla in dessen Heimatmarkt werden. Im Dezember hatte der chinesische Autobauer seinen Elektro-SUV ES8 für den chinesischen Markt gelauncht. Der Preis: 70’000 Dollar. Im Vergleich kostet der Tesla-SUV, das Model X 100D, je nach Ausstattung ab 96’000 Dollar.

Autonomes Auto für US-Markt

Noch halten sich die Bestellungen des ES8 von Nio in Grenzen: Bis Ende Dezember seien 10’000 Bestellungen eingegangen, sagte Jack Cheng, der Gründer und Produktionschef bei Nio, kürzlich dem «Handelsblatt». Ab Juni sollen erste Autos ausgeliefert werden.

Für dieses Jahr plane man eine Produktionskapazität von 30’000 Autos – und will diese künftig stark ausbauen. Zwei weitere Modelle seien in Entwicklung und sollen bald auf den Markt kommen. Bis zum Jahr 2020 will Nio zudem ein autonomes Auto auf den US-Markt bringen.

Tesla kämpft derweil mit der eigenen «Produktionshölle», wie Tesla-Gründer Musk es selbst nannte. Für das günstigere Model 3 haben zwar 400’000 Interessenten einen Vorschuss von 1000 Dollar gezahlt. Da Tesla mit der Produktion massiv im Rückstand liegt, müssen sie warten – ausser sie zahlen 78’000 Dollar und damit fast doppelt so viel wie erwartet für das Auto.

Musk mag kein Gelb

Anstatt sich für die Konkurrenz zu rüsten, teilt Tesla-Gründer Elon Musk derzeit lieber aus. Für besonderes Kopfschütteln sorgten zuletzt Berichte, wonach Sicherheitsstandards in den Tesla-Fabriken missachtet würden – weil Musk die Farbe Gelb hasse und Sicherheitsstreifen oft in dieser Farbe aufgemalt würden. Stattdessen würden die Markierungen in Tesla-Hallen in Grautönen gehalten. Gleichzeitig möge Musk nicht zu viele Schilder in seinen Fabriken und sei vom Piepen von zurückfahrenden Gabelstaplern genervt. Alles Elemente, die für Sicherheit sorgen sollen. Tesla wies die Berichte zurück, diese seien «ideologisch motiviert». (Tages-Anzeiger)