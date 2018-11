Credit Suisse macht 424 Millionen Franken Gewinn

Die Credit Suisse hat im dritten Quartal mehr verdient. Der Reingewinn stieg auf 424 Millionen Franken nach 244 Millionen vor einem Jahr, wie die Grossbank am Donnerstag bekannt gab.

Die Bank sieht sich auf gutem Weg, das für Ende 2018 angestrebte Ziel, die Kosten auf unter 17 Milliarden Franken zu drücken. Seit Ende 2015 seien kumulierte Netto-Kosteneinsparungen von 4 Milliarden Franken erzielt worden. Im dritten Quartal seien Netto-Neugelder in Höhe von 10,3 Milliarden Franken im Vermögensverwaltungsgeschäft zugeflossen.

«Neues Geschäftsmodell unter Beweis stellen»

«Unsere Ergebnisse im bisherigen Jahresverlauf zeigen die erzielten Fortschritte», lässt sich CEO Tidjane Thiam zitieren. «Im ersten und zweiten Quartal waren die Märkte im Allgemeinen günstig, die Kundenaktivität war hoch und wir konnten ein starkes Ergebnis verzeichnen. Im dritten Quartal, das von deutlich schwierigeren Bedingungen und geringerer Kundenaktivität geprägt war, konnten wir die Widerstandsfähigkeit unseres neuen Geschäftsmodells unter Beweis stellen.» Es sei der höchste bereinigten Gewinn in einem dritten Quartal seit 2014 erzielt worden.

In den Sommermonaten sei das Marktumfeld anspruchsvoll gewesen. Zusätzlich zur saisonalen Verlangsamung sei die Volatilität in den Schwellenländern und bei einigen Schwellenländerwährungen gestiegen, da die Marktteilnehmer Bedenken über die Auswirkungen einer Normalisierung der Zinsen in den USA, die Handelsspannungen sowie die erheblichen politischen Unsicherheiten hatten, so Thiam.

Im zweiten Quartal hatte die CS noch einen Reingewinn von 647 Millionen Franken erzielt.