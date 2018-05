Das iPhone X füllt Apples Kassen

«Apples Jubiläumshandy bleibt hinter den Erwartungen zurück», «iPhone-X-Zulieferer melden schlechte Zahlen» – düstere Aussichten gab es in den letzten Wochen und Monaten zum weltweit umsatzstärksten Unternehmen. Ein Analyst der Bank Mirabaud erklärte das neuste iPhone sogar für «tot». Und nun dies: Apple präsentierte am Dienstag neue Rekordzahlen. Die Kalifornier erwirtschafteten von Januar bis März einen Gewinn von 13,8 Milliarden Dollar – ein Viertel mehr als im Vorjahr.

Die Zahlen strafen jeden Apple-Skeptiker ab: Die iPhone-Verkäufe stiegen um 3 Prozent auf 52,2 Millionen Stück, von den iPads wurden mit 9,1 Millionen rund 2 Prozent mehr verkauft. Laut Apple-Chef Tim Cook war das iPhone X das am besten verkaufte Smartphone des Unternehmens in jeder Woche des Quartals. Im schwierigen Markt China liege es bei den Verkäufen sogar vor den Konkurrenzmodellen von Huawei und Samsung, erklärte Cook.

iPhone wird wohl teurer

Die Zahlen bestätigen die Strategie der Apple-Führung, die das iPhone X im Hochpreissegment positionierte (ab rund 1100 Franken). Experten erwarten denn auch nicht, dass die Kalifornier die Preise senken werden. «Wenn Apple mal eine Preisspanne festgelegt hat, wird diese in der Regel eingehalten», schreibt die UBS in einem Analystenbericht. Über die letzten fünf Jahre habe Apple seine Durchschnittspreise beim iPhone um rund einen Drittel erhöht, heisst es weiter. Dabei verfolge das Unternehmen eine mehrgleisige Strategie: Die treuen Apple-Fans werden gezwungen, mehr zu bezahlen, wenn sie das neueste iPhone wollen, während gleichzeitig preiswertere Modelle für Erstkunden angeboten werden. Diese kosten weniger als 500 Franken. Laut dem Branchenmagazin «Business Insider» könnte das nächste Spitzenmodell nochmals 100 Franken teurer werden, wenn die Fans noch mehr exklusive Features erhalten, während gleichzeitig ein günstigeres Schwestermodell zum iPhone X auf den Markt komme.

Netflix-Konkurrent ab 2019

Apple bleibt bis auf weiteres stark vom iPhone abhängig. Dieses war im ersten Quartal für mehr als zwei Drittel des Umsatzes von 61,1 Milliarden Dollar verantwortlich. Tim Cook drängt darauf, andere Geschäftsfelder zu verstärken. Software und Dienstleistungen rund um den App- und iTunes-Store, den Streaming-Dienst Apple Music sowie die stark wachsenden Cloud-Angebote sollen wichtiger werden. Im vergangenen Quartal legten die Umsätze in diesen Segmenten schon mal um 38 Prozent auf 9,2 Milliarden Dollar zu. Hier plant Cook den nächsten grossen Wurf mit einem eigenen Streaming-Dienst für Filme. Der Netflix-Konkurrent soll im nächsten Jahr an den Start gehen. Laut der «New York Times» setzt Apple auf aufwendige Eigenproduktionen und verhandelt für die Produktion von Serien und Filmen mit Stars wie Steven Spielberg. In der Filmstadt Culver City bei Los Angeles plant der Techkonzern den Hauptsitz für die neue Filmabteilung. Die Geschäftseinheit starte mit einem Budget von über 1 Milliarde Dollar, liess Apple verlauten.

Apple kauft Aktien für 100 Milliarden Dollar zurück

Bevor die Umsätze aus den neuen Geschäftsfeldern fliessen, muss der Techriese aber noch ein Luxusproblem lösen. Das wertvollste Unternehmen der Welt verfügt dank regelmässigen Rekordgewinnen über zu viel Kapital. Die US-Steuerreform hat die Situation weiter verschärft; wegen der tieferen Steuerbelastung holt Apple einen Grossteil seiner Reserven im Ausland von gut 270 Milliarden Dollar in die USA zurück. Um die nicht benötigten Gelder abzubauen und die Aktionäre zu beglücken, kauft das Unternehmen kräftig eigene Aktien und erhöht die Dividenden. Im vergangenen Quartal kaufte Apple eigene Titel im Wert von 23,5 Milliarden Dollar. Der Aktie gab es Auftrieb. «Wir geben das Geld wie versprochen den Investoren zurück», sagte Apple-Finanzchef Luca Maestri. Er kündigte gleichzeitig an, dass das Aktienrückkaufprogramm auf 100 Milliarden Dollar erhöht wird. Das wären rund 10 Milliarden mehr als der Umsatz des Schweizer Nahrungsmittelkonzerns Nestlé im letzten Jahr. (Tages-Anzeiger)