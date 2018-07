Der Albtraum der AC Milan nimmt kein Ende

Wohin steuert der AC Milan? Die grossen Zeiten des italienischen Serie-A-Vereins liegen schon rund 30 Jahre zurück, als er die Nummer eins im europäischen Clubfussball war. In der vergangenen Saison hat der AC Milan nun gar die Qualifikation für die finanziell lukrative Champions League verpasst. Doch ausserhalb des Spielfelds scheint der Niedergang des Mailänder Traditionsvereins noch schneller vonstattenzugehen. Der stolze AC ist zum Spielball von Investoren geschrumpft – und derzeit kann niemand sagen, wer künftig über dessen Geschicke bestimmen wird.

Der jetzige Besitzer des AC Milan, der chinesische Geschäftsmann Li Yonghong, wird dazu wohl nicht mehr in der Lage sein. Er hätte bis spätestens am 6. Juli eine letzte Ratenzahlung in Höhe von 32 Millionen Euro an den amerikanischen Hedgefonds Elliott Management leisten müssen. Der Zahlungsverzug räumt dem Hedgefonds das Recht ein, die Kontrolle über den italienischen Fussballclub zu übernehmen. Laut Medienberichten ist dies am Montag bereits geschehen, indem Elliott eigene Manager in eine Luxemburger Holding berufen hat, welche die Mehrheitsbeteiligung am AC Milan hält.

Chinesische Regierung als Spielverderber

Li Yonghong hatte den Club im vergangenen Jahr für 740 Millionen Euro (einschliesslich Schulden von 190 Millionen) vom früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi gekauft. Doch schon damals lief es nicht nach Plan. Da die Investorengruppe um Li keine Bewilligung von der chinesischen Regierung zum Kapitalexport erhielt, musste die ursprünglich für Ende 2016 geplante Transaktion verschoben werden. Zudem sah sich der Geschäftsmann gezwungen, auf sein eigenes Vermögen zurückzugreifen und einen Kredit aufzunehmen, um die Übernahme zu finanzieren.

Elliott Management streckte Li 180 Millionen Euro vor; weitere 128 Millionen vergab der Hedgefonds an AC Milan, damit der Club neue Spieler kaufen und Bankschulden abzahlen konnte. Li hatte schon während des gesamten letzten Jahres versucht, neue Investoren an Bord zu holen, um die hoch verzinsten Elliott-Kredite abzulösen. Zudem stand der Chinese unter wachsendem Zeitdruck: Spätestens im Oktober hätte er die Gelder zurückzahlen müssen, andernfalls wäre die Fussballmannschaft des AC Milan – die als Sicherheit für den Kredit dient – in den Besitz von Elliott übergegangen.

Als Hindernis bei der Investorensuche erwies sich immer wieder, dass keine endgültige Klarheit über die Vermögensverhältnisse von Li besteht. Im November 2017 berichtete die «New York Times» mit Verweis auf Geschäftsunterlagen, dass der chinesische Geschäftsmann letztlich gar nicht über die Bergbauaktivitäten verfügen könne, die er als sein Eigentum ausgab. AC Milan wies diese Darstellung zurück: Überprüfungen durch eigene Anwälte hätten ergeben, dass Li sehr wohl im Besitz dieser Beteiligungen sei und die Verfügungsgewalt darüber habe.

Tiefrote Zahlen

Wenig anziehend auf Investoren ist auch die finanzielle Lage des AC: Im vergangenen, per Mitte Jahr endenden Geschäftsjahr wies der Verein einen Verlust von rund 75 Millionen Euro aus, wie die Agentur Reuters kürzlich unter Berufung auf einen Insider berichtete. Ausserdem hat der europäische Fussballverband Uefa die Mailänder in der kommenden Saison von der Teilnahme an der Europa League, dem «kleinen Bruder» der Champions League im europäischen Clubfussball, ausgeschlossen. Begründet wurde dieses Verdikt – das dem AC Milan millionenschwere Einnahmenverluste beschert – mit dem Verstoss gegen die finanziellen «Fair Play»-Regeln beim Kauf von Spielern und mit der insgesamt unsicheren Finanzlage des Vereins.

Wie geht es nun weiter mit den «Rossoneri», wie die Italiener die Spieler des AC wegen ihrer traditionell rot-schwarz gestreiften Trikots nennen? Einig sind sich Beobachter darin, dass Elliott Management nicht an einem dauerhaften Engagement im italienischen Fussball interessiert ist. Geteilter Meinung sind sie hingegen, was den möglichen Zeitpunkt eines Weiterverkaufs betrifft. Die einen rechnen schon ab September – nach Ablauf der Transferperiode zum Kauf neuer Spieler – mit einem Handwechsel des Vereins. Andere erwarten, dass der US-Hedgefonds den AC Milan erst auf ein tragfähiges finanzielles Fundament stellen wird, bevor er nach Käufern Ausschau hält.

Kaufinteressenten aus den USA

In den Medien werden meist zwei amerikanische Adressen als mögliche Kaufinteressenten gehandelt: zum einen die Familie Ricketts, die das Baseballteam Chicago Cubs besitzt, und zum andern der Fernsehunternehmer Rocco Commisso, der mit den New York Comos bereits einen Fussballverein sein Eigen nennt. Commisso wäre laut einem Bericht von Reuters schon im Juni bereit gewesen, den AC Milan für 500 Millionen Euro inklusive Schulden zu übernehmen. Doch Li Yonghong habe 200 Millionen mehr verlangt und einen Schnellverkauf abgelehnt. Li selbst, so berichten internationale Medien, setze seine Hoffnungen jetzt in russische und asiatische Investoren.

Für die Fans des rot-schwarzen Traditionsvereins ist die sportliche Talfahrt und der wachsende Rückstand auf den erfolgreicheren Stadtrivalen Inter schon bitter genug. Das Geschacher internationaler Investoren um den AC und dessen ungewisse wirtschaftliche Zukunft verschlimmern die Misere der Milanesi zu einem nicht enden wollenden Albtraum. (Tages-Anzeiger)