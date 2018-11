Der Krieg der Bezahl-Apps

Razzien bei Schweizer Banken wie UBS, Credit Suisse und der Postfinance: Die Wettbewerbskommission nimmt die Banken wegen eines mutmasslichen Boykotts der mobilen Bezahllösungen wie Apple Pay und Samsung Pay ins Visier. Auch bei den Kreditkartenfirmen Swisscard und Aduno wurden Hausdurchsuchungen durchgeführt. Grund ist die Schweizer Bezahllösung Twint.

Der Verdacht: Die Schweizer Finanzinstitute hinter der Bezahl-App sollen sich abgesprochen und ihre Kreditkarten nicht für die Benutzung der ausländischen Bezahllösungen freigegeben haben. Die Untersuchung steht für eine Eskalation eines Konflikts, der seit langem schwelt. Denn auch als die Finanzhäuser 2015 ihre eigenen Lösungen präsentierten – zunächst die UBS, ZKB und der Börsenbetreiber SIX mit Paymit und die Postfinance mit Twint –, drohte bereits der Markteintritt von Apple Pay. Dieser werde alles verändern, sagten Experten damals.

Grossbanken machen bei Apple Pay nicht mit

Im Juli 2016 war es so weit: Apple Pay startete hierzulande. Nur: Keine der Grossbanken machte mit. Als Kartenherausgeber konnten anfangs nur Cornèrcard, Bonuscard.ch und Swiss Bankers gewonnen werden. Denn um mobil bezahlen zu können, muss bei den Bezahl-Apps eine Kreditkarte hinterlegt werden. Bisher sei diese Strategie für die Banken aufgegangen, sagt der Telecomexperte Ralf Beyeler vom Vergleichsportal Moneyland zu Tagesanzeiger/Newsnet.ch. «Kaum ein Kunde hat wegen der fehlenden Apple-Pay-Unterstützung seine Bank gewechselt. Apple Pay ist vielen Kunden schlicht zu wenig wichtig.» Eine Bank, die die Kundenfreundlichkeit in den Vordergrund stelle, müsste Apple Pay allerdings anbieten, fügt er hinzu.

Als Reaktion schlossen die grossen Schweizer Geldhäuser ihre konkurrenzierenden Lösungen Twint und Paymit dennoch Anfang 2017 unter dem gemeinsamen Namen Twint zusammen. Das System sollte sich durchsetzen – bevor sich die ausländische Konkurrenz breit etablieren konnte. «Banken haben Angst vor Apple, immerhin hat Apple einige Märkte durcheinandergewirbelt», sagt Experte Beyeler. Allerdings verzögerte sich der Launch der gemeinsamen Twint-App immer und immer wieder. Erst im April 2017 war es so weit: Twint ging in neuem Look an den Start.

Apple sperrt Schnittstelle für Schweizer Anbieter

Doch auch mit fusionierten Kräften blieb den Schweizer Banken stets eine entscheidende Funktion verwehrt: Apple verweigerte den Anbietern den Zugriff auf die NFC-Schnittstelle. NFC steht für Near Field Communication und bedeutet, dass rein durch das Hinhalten an bestehende Zahlterminals via Handy bezahlt werden kann. So funktionieren etwa auch kontaktlose Kreditkarten. NFC funktioniert allerdings nur für Apple Pay. Twint setzt daher auf Bluetooth, QR-Codes und eigene Terminals an Kassen.

In einem Land wie der Schweiz, in dem fast jeder zweite Nutzer ein iPhone hat, wäre es bedeutend für den Erfolg einer eigenen Bezahllösung, auf diese Schnittstelle zugreifen zu können. Denn diese stellt einen bedeutenden Vorteil für Apple dar: Hat die Hälfte der Bevölkerung ohnehin ein iPhone, ist die Schwelle, auch über dieses zu zahlen geringer – besonders, wenn kein QR-Code abfotografiert oder eine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden muss. Der Schweizer Konsumentenschutz reichte entsprechend 2016 Klage bei der Weko ein: Es müsse gleich lange Spiesse für alle Anbieter geben. Ein direkter Angriff auf Apple.

Warum geht die Behörde nun gegen die Banken und nicht gegen Apple vor? Weko-Vizedirektor Olivier Schaller sagt dazu: Die Weko habe vergangenes Jahr eine Vorabklärung mit Blick auf Apple eröffnet. Dabei sei es um die Frage gegangen, ob Apple seine Technologie nutze, um andere Zahlungsdienstanbieter zu blockieren. «Apple kooperiert bei diesem Verfahren, wir haben bisher keinen Grund zur Klage», so Schaller. «Finden wir substanzielle Belege für ein wettbewerbswidriges Verhalten, so eröffnet die Weko eine Untersuchung wie jetzt im Fall von Twint.»

Boom bleibt aus

Seit Einführung der neuen Twint-App ist bei der Schweizer Lösung der Boom ausgeblieben. Das liegt auch daran, dass sich das Bezahlen mit dem Smartphone bei den Kunden noch nicht wirklich durchgesetzt hat. Einer Studie der Hochschule Luzern zufolge sind die Umsätze im Vergleich zu anderen Zahlungsmethoden immer noch gering. Monatlich würden derzeit etwa 1,75 Millionen Transaktionen über Bezahl-Apps, davon 1,02 Millionen über Twint, getätigt.

Das entspricht einem Marktanteil von 0,5 Prozent, wobei Twint nur einen Marktanteil von 0,3 Prozent an allen Transaktionen hat. Und in fast der Hälfte aller Fälle wird Geld von einem Nutzer zum anderen übertragen. Bezahlungen vor Ort an der Ladenkasse sind seltener, in 14 Prozent der Fälle wird online mit Twint gezahlt.

Allerdings sind mittlerweile rund eine Million Personen bei Twint registriert. Im August 2017 waren es noch 500’000 Personen. Ein Drittel aller Bestandskunden in den ersten zehn Monaten haben der Studie zufolge 2018 aber noch keine Transaktion getätigt.

Lange lag der mässige Erfolg auch daran, dass nicht alle Detailhändler mitmachten und Twint akzeptierten. Die Migros machte als prominenter Händler etwa zunächst nicht mit. Seit diesem Jahr ist die Bezahlart in den Onlineshops integriert, und auch in den Supermärkten wurden die Kassen aufgerüstet.

Über Umwege zu Apple Pay

Mittlerweile sind bei Apple Pay auch Swisscard und Boon als teilnehmende Banken aufgeführt. Darauf beruft sich denn auch die Credit Suisse in einer Reaktion auf die Untersuchung der Weko: «Über unsere fünfzigprozentige Tochtergesellschaft Swisscard bieten wir bereits heute Konsumenten in der Schweiz Zugang zu Apple Pay und Samsung Pay», schreibt die Bank.

Über Boon können Kunden aller Banken seit Anfang 2017 die ausländischen Zahlungsdienste nutzen – allerdings über einen Umweg. Boon, die von der deutschen Wirecard betrieben wird, zielt denn auch genau auf diese Kunden von Banken ab, deren Kreditkarten nicht mit Apple Pay kompatibel sind. Um dies zu nutzen, löst der Kunde eine virtuelle Prepaid-Mastercard, die im Wallet von Apple Pay hinterlegt wird. Über eine angeknüpfte Kreditkarte, die auch von Banken sein können, die Apple Pay nicht unterstützen, wird Boon gefüttert. (Tages-Anzeiger)