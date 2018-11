Der Visana-Chef hat sich das Leben genommen

Als Chef einer Krankenkasse muss man eine dicke Haut haben. Versicherte, Politik und Medien schieben den Kassen gerne die Schuld für stetig steigende Prämien zu. Urs Roth wirkte stets so, als sei er mit einer solchen Haut ausgestattet. Nicht nur wegen seiner grossen Statur und seinem kräftigen Händedruck.

Urs Roth liess sich von kritischen Fragen nicht aus der Ruhe bringen. Wenn er in seinem Chefbüro am Visana-Hauptsitz beim Weltpostverein in Bern zum Gespräch lud, wirkte er gelassen. Mit wenigen Worten sagte er, was es zu sagen gab. Das nüchterne Büro wurde von einigen Zimmerpflanzen geschmückt, auf dem Stehpult fanden sich nur wenige Unterlagen. Teure Möbel und Statussymbole fehlten.

Sechs Jahre lang führte Urs Roth von hier aus die Visana, eine der zehn grössten Krankenversicherern des Landes. Am Dienstagmorgen informierte die Visana ihre fast 1300 Angestellten über den Tod von Urs Roth. Er war am Montag im Alter von 58 Jahren verstorben. Die Berner Kantonspolizei geht von einem Suizid aus. Die Abklärungen sind formell jedoch noch nicht abgeschlossen.

Dickes Kapitalpolster

Die Vertreter der Krankenkasse gehen nicht davon aus, dass Roths Tod mit der Visana zusammenhängt. Das Geschäft der Visana hatte sich in den vergangenen Jahren stabil entwickelt, die Krankenkasse verfügt über ein dickes Kapitalpolster. Gemäss Informationen von baz.ch/Newsnet verstarb Roth nicht in den Räumlichkeiten der Versicherung.

Er wolle über die Gründe für Roths Tod nicht spekulieren, sagt Lorenz Hess, Verwaltungsratspräsident der Visana und BDP-Nationalrat. Seit der Übernahme des Präsidiums im vergangenen Jahr habe er sich regelmässig mit Roth ausgetauscht. Er hätte nie gemerkt, dass es Roth nicht gut gehe, sagt Hess.

«Diese traurige Nachricht beschäftigt mich sehr», sagt Albrecht Rychen, der die Visana zuvor fast 20 Jahre lang präsidierte. Der frühere Berner SVP-Nationalrat glaubt wie sein Nachfolger nicht, dass Roths Tod etwas mit dem Geschäftsgang der Krankenkasse zu tun habe. «Ich hatte fast täglich mit Urs Roth zu tun», sagt Rychen. «Roth war etwas verschlossen und viel sensibler, als man es sich bei diesem grossen Mann hätte denken können.»

Bereits 2005 einmal Chef

Roth war bereits 1995 zur Visana gestossen. 2005 rückte er nach dem sofortigen Abgang des damaligen Chefs Johannes Hopf als CEO ad interim nach. Zum Visana-Chef wurde dann aber der von aussen kommende Peter Fischer gewählt. Urs Roth empfand dies offenbar nichts als Demütigung, denn er verblieb in der Visana-Geschäftsleitung. Als Fischer 2012 zur Berner Lindenhof-Spitalgruppe wechselte, wurde Roth dann doch noch Visana-Chef.

In dieser Funktion äusserte sich Roth immer wieder zum Schweizer Gesundheitssystem und zu dessen ausufernden Kosten. «Wir haben Systemfehler zuhauf», sagte er letztes Jahr dem «Bund». So sei es ein Fehlanreiz, dass Kantone zugleich «Schiedsrichter» und Spitalbetreiber seien.

Geldgeber von SCB und YB

Roth hatte Rechtswissenschaften studiert, verfügte über einen Abschluss als Rechtsanwalt und über einen Executive Master in Corporate Finance. Bevor er zur Visana stiess, arbeitete er als Rechtsberater bei der Revisionsgesellschaft KPMG. Gleichzeitig mit dem Chefposten bei der Visana übernahm er auch einen Posten als Verwaltungsrat bei der Bank CIC, der Schweizer Tochter des französischen Bankkonzerns Crédit Mutuel.

Öffentlich trat Roth neben seiner Tätigkeit für die Visana nicht in Erscheinung. Er war jedoch Fan der Berner Sportclubs SCB und YB. Er besuchte nicht nur Spiele der beiden Vereine, sondern die im Kanton Bern stark verwurzelte Visana war sowohl bei SCB wie auch bei YB eine der Hauptsponsoren.

Roths Suizid erinnert an andere Schweizer Manager, die sich das Leben genommen haben, allen voran an Swisscom-Chef Carsten Schloter. Auch Pierre Wauthier, Finanzchef der Zurich, und Daniel Eicher, Chef des ABC-Glückwunschkartenverlags, schieden im Jahr 2013 freiwillig aus dem Leben, 2016 zudem der frühere Zurich-Chef Martin Senn.

Urs Roth, der in Bern lebte, hinterlässt eine Ehefrau. Bei der Visana hat die stellvertretende Chefin Valeria Trachsel die Leitung ad interim übernommen.

Suizidgedanken? Hier finden Sie Hilfe

Beratung: Dargebotene Hand, Telefon: 143

Angebot der Pro Juventute, Telefon: 147

Kirchen: Website

Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils (Website)

Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid (Website)

Verein Regenbogen Schweiz (Website). (Der Bund)