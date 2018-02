Der «medizinischer Notfall» war ein dreckiges WC

Verspätungen, annullierte Flüge, Umbuchungen, genervte Mitreisende: Des Öfteren brauchen Flugpassagiere starke Nerven. Allein im letzten Jahr waren Tausende Passagiere, die von Schweizer Flughäfen aus reisten, von Ausfällen oder Verspätungen betroffen. Nach Berechnungen des Fluggasthelferportals Airhelp hätten 276'000 Passagiere Anspruch auf Schadenersatz gehabt.

Laut EU-Verordnung sind Fluggesellschaften verpflichtet, Fluggäste im Fall von Nichtbeförderung, Annullierung oder grosser Verspätung – also von mehr als drei Stunden – zu entschädigen. Pro Person können das bis zu 600 Euro sein. Geld gibts zurück, wenn der Grund für den Ausfall oder die Verspätung nicht auf aussergewöhnliche Umstände zurückzuführen ist. Sprich: Die Airlines müssen nichts zahlen, wenn die Verspätung oder der Ausfall etwa auf unangekündigte Streiks, Unwetter, Vulkanausbrüche oder medizinische Notfälle zurückzuführen ist.

«Unappetitlicher Zwischenfall»

Das verleitet Airlines offenbar dazu, auf ebendiese aussergewöhnlichen Umstände zu pochen. Airhelp berichtet von einem besonders kuriosen Fall, bei dem eine Airline ihre Flugverspätung damit begründete, dass ihr Flugzeug vereist war und das Personal warten musste, bis die Kraft der Sonne das Eis zum Schmelzen brachte.

Eine Fluggesellschaft aus Grossbritannien meldete wiederum, ihre Verspätung sei durch einen medizinischen Notfall an Bord zustande gekommen. Der Fall ging bis vor Gericht. Dort stellte sich heraus, dass mit dem «medizinischen Notfall» ein Gast mit Verdauungsproblemen gemeint war, der auf einer Bordtoilette für einen unappetitlichen Zwischenfall gesorgt hatte. Obwohl es an Bord andere WC gab, entschied sich der Pilot, den Flug zu verschieben, bis die Toilette gereinigt war. Die Airline wurde dazu verdonnert, die von der Verspätung betroffenen Passagiere zu entschädigen.

Existenz des Passagiers verneint

In Deutschland behauptete eine Airline derweil, der anspruchstellende Fluggast existiere gar nicht. Damit wollte sie sich vor einer Entschädigung drücken. «Das ist die normale Taktik der Fluggesellschaften: Sie wollen die Leute zermürben, bis diese aufgeben», sagt Philippe Strässle von Airhelp zu Tagesanzeiger.ch/Newsnet. Airhelp legte der Fluggesellschaft den Boarding-Pass der betroffenen Person vor und bewies damit die Existenz des Passagiers. Die Airline musste zahlen.

Solche Fälle passierten häufig, sagt Strässle. «Airlines hoffen darauf, dass Passagiere den Boarding-Pass nicht mehr haben.» Damit könnten Gäste beweisen, dass sie auf einem bestimmten Flug waren. «Darum empfiehlt sich, diesen aufzubewahren».

Entschädigung nach Fluglänge

Ob Kunden wegen einer Verspätung entschädigt werden, hängt von einigen Faktoren ab. So muss der Flug entweder innerhalb der EU stattgefunden haben oder aus Europa geführt haben. Flüge, die in die EU gehen, müssen von einer europäischen Airline betrieben sein, damit die Passagiere anspruchsberechtigt sind.

Die Höhe der Entschädigung ist unabhängig vom Ticketpreis, berechnet sich aber nach der Länge der Flugstrecke. Zum Beispiel gibt es für Flüge von einer Strecke von 1500 Kilometern oder weniger eine Entschädigung von 250 Euro, bei Flügen ausserhalb der EU von mehr als 3500 Kilometern können bis zu 600 Euro zusammenkommen.

Komplizierte Eingabemaske und Standardmails

Schweizer Fluggäste haben drei Möglichkeiten, für Verspätungen oder Flugstreichungen eine Kompensation zu erhalten: Sie können sich etwa direkt an die Airline wenden. Das sei aber oftmals sehr kompliziert, so Strässle. «Oft werden sie hier mit komplizierten Eingabemasken abgeschreckt oder mit Standardmails vertröstet.»

Zweitens können sich Fluggäste an das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) wenden. Dieses agiert aber eher als Mediator und kann laut Strässle nicht entscheiden, ob eine Airline eine Entschädigung zahlen muss oder nicht.

Drittens können Reisende über ein Portal wie Airhelp eine Kompensation anfordern. Dieses kümmert sich um alle rechtlichen Aspekte und übernimmt Gerichtskosten, sollte der Fall weitergezogen werden. Einziger Haken: Von der Entschädigung behält das Portal 25 Prozent als Kommission. Strässle schätzt, dass in der Schweiz derzeit rund fünf Prozent der anspruchsberechtigten Reisenden ihre Rechte in Anspruch nehmen. Im letzten Jahr wären das also rund 14'000 Personen gewesen. (Tages-Anzeiger)