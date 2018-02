«Designer» für die Gesundheit der Apple-Mitarbeitenden

Sind die Mitarbeiter gesund, ist das Unternehmen gesund, so das gängige Credo. Der US-Wirtschaft gehen jedes Jahr 260 Milliarden Dollar verloren, weil im Schnitt 69 Millionen Arbeiter krankheitsbedingt ausfallen. Das zeigen Zahlen des amerikanischen Gesundheitsministeriums. Es ist für viele Firmen also günstiger, in Prävention zu investieren, als Menschen zu behandeln, die bereits erkrankt sind.

Das hat auch Apple begriffen – und investiert in hauseigene Kliniken. Unter der Marke AC Wellness sollen Angestellte und Angehörige ab diesem Frühjahr die «weltbeste Gesundheitsversorgung» erfahren. AC Wellness ist laut dem US-Nachrichtensender CNBC eine Tochtergesellschaft von Apple.

Tests von neuen Produkten

Die ersten zwei Kliniken sollen in der Nähe des Hauptsitzes in Cupertino entstehen, eine davon auf dem neuen Campus Apple Park. Auf mehreren Jobseiten sucht das Unternehmen nun Ärzte, Pfleger und Fitnesstrainer sowie Menschen, die an Präventionsprojekten und an der Förderung von gesundem Verhalten arbeiten. Apple nennt letztere «Designer».

Ausserdem sind Jobs ausgeschrieben für Personen, die auf Labortests spezialisiert sind. CNCB zufolge will Apple die Spitäler auch dafür nutzen, neue Produkte und Dienstleistungen im Gesundheitsbereich zu testen, bevor diese auf den Markt kommen. Ein Apple-Sprecher wollte sich zu den Berichten nicht äussern.

Unregelmässigen Herzschlag erkennen

Apple drängt im Gesundheitssegment immer weiter vor und versucht, seine Produkte entsprechend an den Mann zu bringen. CEO Tim Cook sagte zuletzt, Apple könne einen «wertvollen Beitrag» im Gesundheitsbereich leisten. Zusammen mit der US-Universität Stanford erforscht das Unternehmen derzeit etwa, ob die Apple Watch Unregelmässigkeiten beim Herzschlag anzeigen kann.

Apple ist nicht der erste Konzern, der die Gesundheitsversorgung der Mitarbeiter in die eigenen Hände nimmt. Amazon hatte sich zuletzt mit Berkshire Hathaway, der Holding des Starinvestors Warren Buffett, und der US-Bank JP Morgan Chase zusammengetan, um eine eigene Gesundheitsfirma für die eigenen Mitarbeiter zu gründen. Sie wollen die Mittelmänner ausschalten und Gesundheitskosten für die Angestellten senken. (Tages-Anzeiger)