Die Krise bei Facebook spitzt sich zu

Nichts gesehen, nichts gewusst: Die jüngsten Enthüllungen zur russischen Infiltration bei Facebook haben Mark Zuckerberg und Sheryl Sandberg erneut unvorbereitet getroffen und werfen die Frage auf, ob das Führungsduo überfordert ist. Beide konnten zudem nicht erklären, warum Facebook eine PR-Firma anheuerte, um Konkurrenten wie Apple und Google anzuschwärzen und demokratische Politiker gefügig zu machen. Das geht dem demokratischen Geldgeber George Soros zu weit, dem Sandberg persönlich nahesteht. Soros fordert nun eine unabhängige Untersuchung der Lobby- und Marketingarbeit von Facebook.

Die Enthüllungen der «New York Times» der vergangenen Woche zeigen, dass Zuckerberg und Sandberg nur sehr zögerlich auf die Unterwanderung durch russische Agenten in den Wahlen 2016 reagiert haben. Sie behandelten andere, persönliche Projekte als wichtiger und überliessen die Bewältigung des Skandals oft untergeordneten Managern.

Ausgebremste Aufklärer

So versuchte Sandberg mehrfach, den damaligen Sicherheitschef Alex Stamos auszubremsen und zu verhindern, dass er seine Warnungen wegen der russischen Attacken publik machte. Die Facebook-Geschäftsführerin war wütend: «Du hast uns unter den Bus geworfen», sagte sie.

Ein volles Jahr lang spielte das Duo Zuckerberg/Sandberg die Schwere der Attacken herunter und übergab das belastende Material erst im Oktober 2017 dem Kongress, als es nicht mehr anders ging. Demnach waren 126 Millionen Nutzer der versuchten Wahlmanipulation ausgesetzt.

Statt den Skandal aufzuarbeiten, schaltete Facebook auf Attacke. So erklärten 50 Facebook-Angestellte gegenüber der «New York Times», dass der Konzern ein breites Register der Meinungsmanipulation zog, um von der wahren Verantwortung abzulenken. Zu diesem Zweck wurde Definers Public Affairs engagiert, eine PR-Firma, die in den Wahlen im Auftrag der republikanischen Partei Dreck gegen die Demokraten schleuderte.

«Jenseits von gut und böse»

Für Facebook führten diese Lobbyisten ihre Diffamierungskampagne offenbar nahtlos weiter. Kritiker und Gegner der Plattform wurden mit negativen und irreführenden Informationen eingedeckt. Google zum Beispiel wurde wegen der Absenz an einem Kongress-Hearing schlecht geredet. Und Apple-Chef-Tim Cook wurde als Heuchler bezeichnet, obwohl Apple anders als Facebook eben nicht mit dem Verkauf von Nutzerdaten Geld macht. Um sich zu behaupten, so wird ein Mitarbeiter der PR-Firma zitiert, habe Facebook keine Mühe gehabt, «mit Dreck um sich zu werfen».

Das will Sandberg nicht gelten lassen. «Ich wusste nicht, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten», sagt sie heute. «Aber ich hätte es wissen sollen.» Besonders empörend ist aus ihrer Sicht, dass die PR-Firma die republikanische Hetze gegen den demokratischen Geldgeber George Soros auch zugunsten von Facebook anwandte und ihn als geheime Kraft hinter der kritischen Koalition «Freedom from Facebook» anzuschwärzen suchte. «Die antisemitischen Verschwörungstheorien gegen ihn sind abstossend», erklärte Sandberg, die wie Zuckerberg in einer jüdischen Familie gross geworden ist. Facebook beendete nach Bekanntwerden dieser Praktiken den Vertrag mit Definers.

Der Open Society Foundation von George Soros reicht das nicht und verlangt eine Untersuchung. Zudem reagierte Soros’ Stiftung mit einem bitteren Vorwurf: Es sei enttäuschend, dass die Facebook-Führung in den Wahlen Hass und Desinformation nicht unterbunden habe, «doch dass sie die Verunglimpfungen aktiv gefördert hat, ist jenseits von gut und böse».

«Es ist Zeit, zu gestehen, dass wir alle Facebook falsch eingeschätzt haben. Es ist sogar schlimmer, als wir dachten.»Werbeagentur R/GA

Jetzt werden Forderungen nach neuen Machtverhältnissen lauter. Für Scott Stringer, Chef der Pensionskasse der Angestellten der Stadt New York, ist die Zeit reif, Zuckerberg und seine Stimmenmehrheit zurückzubinden. «Ein selbstherrlicher Konzernchef, der nur auf das Wachstum aus ist und den Verwaltungsrat im Dunkeln hält, bringt das Unternehmen, die Aktionäre und wie im Fall von Facebook auch die Demokratie in Gefahr», sagt Stringer. Am bedrohlichsten für Facebook scheint die wachsende Unruhe der Werbewirtschaft zu sein, von deren Budgets der grösste Teil der 40 Milliarden Dollar Einnahmen des Konzerns stammt. «Sie haben absolut keine Moral», sagt Rishad Tobaccowala, Geschäftsleitungsmitglied des Werberiesen Publicis. «Facebook ist alles recht, um Geld zu machen.»

Die Werbeagentur R/GA, die vergangenes Jahr einen Facebook-Preis gewonnen hat, fällt ein ebenso scharfes Urteil. «Es ist Zeit, zu gestehen, dass wir alle Facebook falsch eingeschätzt haben. Es ist sogar schlimmer, als wir dachten.»

Die Kritik drückt auf die Moral. Nur noch 52 Prozent der Angestellten beurteilen gemäss der jüngsten Mitarbeiterumfrage die Zukunft von Facebook optimistisch. Vor einem Jahr waren es noch 84 Prozent. (Redaktion Tamedia)