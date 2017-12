Die Schokoladen-Rebellen

Im Land der Schokolade eine Schoggi-Revolution auszurufen, braucht Mut und Selbstvertrauen. Nichts Geringeres verkündete das Start-up Choba Choba vor zwei Jahren.

Im Zentrum der Revolution sind die Menschen, die am Ursprung der Schokolade stehen. Die Kakao-Bauern seien die grossen Verlierer in der globalen Handelskette, in denen Grosskonzerne wie Mars, Barry Callebaut, Cargill, Nestlé oder Mondelez dominieren, sind die beiden Choba-Choba-Gründer, der Baselbieter Christoph Inauen und sein französischer Geschäftspartner Eric Garnier, überzeugt: «Die einen erwirtschaften Millionen-Gewinne, die anderen leben in Armut.» Inauen und Garnier wissen, wovon sie sprechen: Die selbst ernannten Schokolade-Revolutionäre arbeiteten zuvor selbst bei den «Grossen». Inauen war Geschäftsleitungsmitglied von Chocolats Halba, einer Coop-Tochter mit Hauptsitz in Pratteln. Der Liestaler leitete das Nachhaltigkeitsprogramm und den Kakao-Einkauf, weshalb er vor Ort Einblick in die Realität der Bauern erhielt. Das war der zündende Funke für die Revolution.

Konsumenten entscheiden

Entstanden ist die erste Schweizer Schokoladenfirma, bei der die Kakao-Bauern direkt an der Firma beteiligt sind. Bei Choba Choba sollen die Kleinbauern mehr sein als lediglich Rohstofflieferanten. Sie sind Mitinhaber – in Form von Aktien-Anteilen – und treffen Entscheidungen. Inzwischen besitzen 36 peruanische Bauernfamilien einen Anteil von zwölf Prozent an Choba Choba. Langfristig soll den Kakao-Produzenten die Aktienmehrheit am Unternehmen mit Sitz in Bern gehören. Mit dieser Einbindung kommt der Kakao zudem auf direktem Weg von Peru in die Schweiz. Auch beim Verkauf der Schokolade schalten die Jungunternehmer Zwischenhändler aus: mit einem Online-Shop.

Ein zweites revolutionäres Element: Die Bauern bestimmen den Preis für ihren Kakao selbst. Dieser entsprach zum Jahresbeginn rund dem Dreifachen des Preises für Kakao an den internationalen Rohstoffbörsen. Dort haben die Grosskonzerne erheblichen Einfluss auf die Preise, und der Einkauf funktioniert über Termingeschäfte, was auch Spekulanten anlockt und zu heftigeren Schwankungen führen kann.

Derweil feiert Choba Choba die ersten Errungenschaften: «Im ersten Jahr konnten unsere Bauern ihr Einkommen im Schnitt um rund 20 Prozent oder 734 Franken pro Familie steigern», teilt das Jungunternehmen mit. Zusätzlich fliessen fünf Prozent des Verkaufspreises jeder Schokolade in einen Revolutionsfonds, der den Bauern zusteht. Das ergibt in der Summe mehr als die 6,6 Prozent des Endpreises, die gemäss Experten für die Bauern aus dem Weltmarkt resultieren.

Geschmack des Publikums getroffen

Kakao macht bei den günstigsten Schokoladen im Detailhandel rund einen Viertel des Endverbraucherpreises aus, bei hochwertiger Schokolade ist der Kostenanteil geringer. Der Rest fällt für andere Zutaten wie Milch oder Zucker und vor allem die Löhne, die Verpackung, das Marketing und die Energie an. Die jungen Schokolade-Revolutionäre lassen den peruanischen Kakao beim Edel-Chocolatier Felchlin im Kanton Schwyz zu dunkler Premium-Schokolade verarbeiten.

Ob Choba Choba das Modell mit den deutlich höheren Kakao-Preisen aufrechterhalten kann, entscheidet schlussendlich der Kunde. Eine Tafel Schokolade (91 Gramm) kostet im Online-Shop 8.50 Franken (inklusive Lieferung), also drei Mal so viel wie eine «Bio Fairtrade»-Schokolade bei Coop. Das Start-up sieht sich auf Kurs: «Im ersten vollen Betriebsjahr machten wir 600'000 Franken Umsatz, dieses Jahr werden wir rund 900'000 Franken erreichen.» Den Geschmack des Publikums hat Choba Choba getroffen. Den höheren Preis rechtfertigt das Unternehmen auch damit, dass jede Tafel aus sortenreinem Kakao einer einzigen Bauernfamilie besteht.

Zum Geschäftsmodell von Choba Choba darf und will sich Chocosuisse, der Verband der Schweizerischen Schokoladefabrikanten, nicht äussern. Dies teilte Direktor Urs Furrer auf Anfrage mit. Zumindest steht die nachhaltige und faire Beschaffung von Kakao auch weit oben auf der Prioritätenliste von Chocosuisse, wie Präsident Beat Vonlanthen in einer Rede sagte. Offenbar sehen auch die führenden Unternehmen in der Schweiz Nachholbedarf. «Bei den Lieferanten vergewissern sich unsere Mitgliederunternehmen periodisch, dass die Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation zur Bekämpfung der Kinderarbeit eingehalten werden», so Vonlanthen. Dabei handelt es sich um internationale Mindeststandards, nicht mehr. Tatsache ist: Vor allem in Westafrika, woher der Grossteil des Kakaos kommt, der in der Schweiz verwendet wird, arbeiten immer mehr Kinder in den Plantagen.

Vonlanthen lobte, dass zudem die einzelnen Firmen Projekte wie Schulung im Kakao-Anbau und Schaffung von Infrastrukturen durchführten, welche die sozialen Verhältnisse der Kakao-Bauern verbessern sollen. Diese Investitionen sind im ureigenen Interesse der Schokoladeindustrie, denn immer mehr Kakao-Bauern verlassen ihre Plantagen. Ihre Einkommen sind derart gering, dass sie in den Städten oder mit anderen Produkten mehr Geld verdienen können. Der Aufwand lohnt sich kaum mehr. Die Grosskonzerne bangen folglich um genügend Angebot zu diesem Preis. Für Inauen ist klar: «Die Industrie unternimmt schlichtweg zu wenig gegen die Missstände.» Choba Choba zielt deshalb direkt auf das Einkommen.

Erfolgreiches Crowdfunding

Keine erfolgreiche Revolution ohne Massen. Choba Choba braucht deshalb nicht nur Käufer, sondern auch eine treue Gefolgschaft. Mit einer aufwendigen Kommunikationsstrategie ist Choba Choba zum Liebling in den sozialen Medien und vor allem auf Crowdfunding-Seiten geworden.

Der Wille, das bestehende System zu revolutionieren, aber auch die Drohnenaufnahmen über den peruanischen Plantagen und Porträts von jedem «Rebellen» erzielen den gewünschten Effekt. «Wir reiten auf einer Welle des Erfolgs und der Solidarität», sagt Inauen. Mit einer ersten Internet-Sammelaktion nahmen die Jungunternehmer 115 000 Franken ein und konnten den Betrieb überhaupt aufnehmen. Damit finanzierten sie auch die erste Schokoladenkreation.

Vor vier Wochen endete ein zweites Crowdfunding: In Rekordzeit kamen über 140 000 Franken von mehr als 1000 Einzelpersonen zusammen. «All diese Beiträge sind natürlich sehr wichtig, noch wichtiger ist aber, dass wir durch diese Kampagnen eine Community aufbauen können und neue Kunden finden», erklären die Rebellen. Inzwischen ist das Team auf zwölf Mitarbeitende in Bern und drei in Peru gewachsen. Zugebissen hat auch die UBS, die an der vergangenen Generalversammlung in Basel Choba-Choba-Schokolade an ihre Aktionäre verteilte. Die Grossbank verlieh 2016 den Revolutionären den Social-Innovator-Preis. (Basler Zeitung)