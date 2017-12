Die Väter des Saaser Wunders

Es waren nicht nur nette Worte, die Rainer Flaig zu hören bekam. An Branchentreffen hätten sich Kollegen plötzlich distanziert gezeigt, erinnert sich der Chef der Saastal Bergbahnen. «Die Anspannung war förmlich zu spüren», erzählt der Herr über 21 Sessellifte, Seilbahnen und Skilifte sowie 100 Kilometer Pisten. Auch im Dorf unterhalb der Mischabelgruppe habe es viele Kritiker und Zweifler gegeben – und immer wieder Anfeindungen. Höhepunkt war eine anonymer Drohbrief, der unmissverständlich zum Ausdruck gab, dass er hier nicht mehr länger erwünscht sei.

Schuld an der Aufruhr war ein Stück Plastik. Im Herbst 2016 kündigte Saas-Fee an, die Saisonkarte nicht mehr für 1050 Franken zu verkaufen, sondern für 222 Franken. Verbunden wurde das mit einem Crowdfunding - nur wenn 99’999 Abos abgesetzt würden, sollte der Deal auch zustande kommen. Dass beim Billigpreis gleich auch noch eine Schnapszahl gewählt wurde, unterstreicht, wie wichtig dabei auch der Marketingeffekt war. Fünf Monate lang arbeiteten der 55-jährige Flaig und der 37-jährige Tourismusdirektor Pascal Schär im Geheimen an den Details der Innovation. Als die so genannte Wintercard öffentlichkeitswirksam lanciert wurde, landeten sie einen Überraschungscoup. Die Aktion sorgte für viele Schlagzeilen und brachte Saas-Fee europaweit ins Gespräch. Sie mischte auch die schweizerische Bergbahnbranche und die gesamte Tourismusindustrie auf.

Es drohte der Konkurs

Die Wintercard war kein Gag, sie wurde nicht von heute auf morgen geboren. Sie war das Resultat einer über Jahre gereiften Erkenntnis: So wie bisher konnte es nicht weitergehen. «In zehn Jahren sanken die Ersteintritte in Saas-Fee um einen Drittel oder 170’000 auf nur noch 330’000», erzählt Flaig. Die Bergbahnen im Walliser Tal drohten Konkurs zu gehen. Auch die Betriebe im Dorf – Hotels, Restaurants, Läden – litten unter dem stetigen Rückgang der Gäste aus dem Inland und dem schlagartigen Ausbleiben der ausländischen Touristen nach der Aufhebung der Euro-Untergrenze. Einige schlossen, andere unterliessen Investitionen und weitere kämpften mehr schlecht als recht weiter.

Als der studierte Tourismusfachmann Schär im März 2011 seinen Job als Tourismusdirektor antrat, hatte das Saastal die besten Jahre hinter sich. Ihm wurde eines schnell klar: Die Region hatte die Digitalisierung verschlafen. «Nur die Hälfte der Betten der Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen konnte man online buchen. Sowas geht heute nicht mehr», erzählt er. Schär investierte in eine neue elektronische Plattform, die alle Betriebe im Tal gratis nutzen konnten. Sie bietet unter anderem eine Buchungsmaschine, ein System zum Kundendatenmanagement und Anbindung an Social Media.

«Wir wussten nichts über unsere Gäste»

Damit war es nicht getan. «Wir wussten auch so gut wie nichts über unsere Gäste», ergänzt der studierte Maschineningenieur Flaig, der seit 2010 die Saaser Bergbahnen führt. Das habe man ändern wollen. Das Saisonabo erschien als perfektes Instrument um beide Ziele zu erreichen. Denn es wirkt dank Tiefpreis als Magnet für Touristen, die dann damit eine Datenspur hinterlassen. In Diskussionen zwischen Schär und Flaig, an denen auch eine Beratungs- und Marketingfirma beteiligt war, wurde das Projekt konkretisiert. «Mit den gewonnen Daten können wir jetzt individuelle Angebote für die Gäste zimmern», erzählt Flaig. Das ultimative Ziel: mehr von ihnen anzulocken, die dann erst noch mehr im Tal ausgeben.

Als das Billigabo lanciert wurde, wurde genau das Gegenteil befürchtet. «Dumpingpreis» war der meistgehörte Vorwurf an Schär und Flaig. Oder: «Das Angebot zieht nur Schnäppchenjäger an.» Die beiden Väter der Wintercard lassen das nicht gelten. «Die Ausgaben für das Abo machen nur einen Fünftel der Gesamtsausgaben eines Gastes aus», weiss Schär. Und er verweist auf den riesigen Erfolg in der letzten Saison. Die Anzahl der Logiernächte stieg im Saastal 2016/17 um fast 17 Prozent. Die Anzahl der Ersteintritte im Skigebiet legte um 50 Prozent zu. «Wir haben in einer Saison den Rückgang der letzten zehn Jahre wettgemacht», so Flaig. Seine Bahnen schrieben dank dem Ansturm, aber auch dank schon früher eingeleiteten Sparmassnahmen, erstmals wieder knapp schwarze Zahlen.

Dynamik für eine starre Branche

Die beiden Tourismusprofis verweisen zudem gerne darauf, dass dank der Innovation die Wertschöpfung im Tal um 30 Millionen Franken gestiegen sei. Denn auch Restaurants haben profitiert, Pensionen oder auch die lokale Coop- und Migros-Filialen, die mehr verkauften denn je. Zudem lief auch die Sommersaison deutlich besser als früher. Nicht nur quantitative Vorteile habe die Wintercard, sondern auch qualitative. «Wir verzeichneten massiv weniger Reklamationen», sagt Schär. Er erklärt sich das damit, dass die Gäste weniger Grund hatten, sich über kleine Mängel zu ärgern, da sie ja die Chance haben, ohne Mehrkosten mehrmals zu kommen.

Nicht nur im Saastal hat man die Folgen gespürt. Die meisten anderen schweizerischen Skigebiete gaben sich vor Jahresfrist noch stolz und wollten nichts an ihren Preismodellen ändern. Doch still und leise wurden in dieser Saison von den Portes du Soleil bis nach Savognin Spezialtarife eingeführt: Happige Frühbucherrabatte, Preisnachlässe bei schlechtem Wetter, Skiabos für mehrere Regionen, Gratistage für Kinder - die einst starre Branche wurde dynamisiert.

Die Schweiz ist billiger als Österreich

Ein Vergleich der Ski-Ticketpreise zeigt: Die Schweiz ist als Schneesport-Destination wieder im Rennen. Die Buchungszahlen für diesen Winter steigen.

Die Wintercard gabs allerdings nicht zum Nulltarif. Schär und Flaig haben nicht nur viel Herzblut und Arbeitsstunden in sie gesteckt. Die Implementierung und das Marketing verschlangen insgesamt mehr als 4 Millionen Franken. Das Geld haben die Bahnen dank der Mehrbesucher gerade hereingespielt, aber mehr verdient haben sie bisher nicht während das ganze Tal profitierte. Einen Beweis sind Schär und Flaig den Kritikern denn auch bisher schuldig geblieben - nämlich ob die Aktion wirklich nachhaltig ist.

Die Goldcard ist noch kein Erfolg

Um die Gäste auch künftig nach Saas-Fee zu halten, braucht es weitere Investitionen und Innovationen, das wissen auch die beiden Initianten. Das der Erfolg kein Selbstläufer ist, mussten sie dabei feststellen. Eine diesjährige Neuerung war etwa die Goldcard, ein Zusatz zur Wintercard. Für 111 Franken bietet sie unter anderem Rabatt auf die Skimiete, Gratis-Gepäcktransport, verbilligte Nachtessen oder günstigere Übernachtungen. «Das neue Produkt ist noch nicht wirklich ein Erfolg», gibt Flaig zu.

Die Energie für weitere Veränderungen haben Flaig und Schär, die sichtlich harmonieren. Vielleicht liegt das auch daran, dass beide nicht Einheimische sind. Der Tourismusdirektor wuchs in Uster auf, der Bahndirektor in Schaffhausen. Bis heute kämpfen sie manchmal noch mit den starren Strukturen im Tal. Aber vielleicht ist das genau ihre Stärke - für sie muss nicht alles so sein, wie es schon immer war.

