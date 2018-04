Die «fette Katze» bangt um ihre Zukunft

In der Werbewirtschaft verbreitete sich die Meldung vom Dienstagabend rasend schnell. Kein Wunder, betrifft sie doch eine Person, welche die Branche in den vergangenen 30 Jahren nachhaltig geprägt hat und eine der einflussreichsten Positionen bekleidet. Die Rede ist von Sir Martin Sorrell, Chef der britischen Werbe- und Kommunikationsholding WPP. Wie diese mitteilte, habe man einen unabhängigen Anwalt damit betraut, eine Untersuchung gegen Sorrell durchzuführen.

Im Raum steht der Verdacht, der 73-Jährige habe sich persönliches Fehlverhalten und die missbräuchliche Verwendung von Firmenvermögen zuschulden kommen lassen. Bei den involvierten Beträgen handle es sich indes um für WPP «nicht bedeutende» Grössenordnungen. In einer eigenen Erklärung wies Sorrell, der seit 1986 an der Spitze von WPP steht, die gegen ihn gerichteten Vorwürfe zurück. Trotzdem büsste die WPP-Aktie zu Beginn des heutigen Handels in London rund 3 Prozent ihres Werts ein.

Werbewirtschaft in schwieriger Lage

Dass jetzt der WPP-Chef höchstselbst zu reden gibt, macht die Lage für den Londoner Werberiesen noch schwieriger, als sie ohnedies schon ist. Die weltweite Nummer eins in der Werbewirtschaft sieht sich, wie auch ihre wichtigsten Rivalen, seit einiger Zeit mit einem erheblichen Ertrags- und Margendruck konfrontiert. Zum einen dringen branchenfremde Akteure, wie zum Beispiel Accenture oder Deloitte, zunehmend in den Werbemarkt vor, um so ihre Dienstleistungspalette zu erweitern. Zum andern vergrössern die mächtigen Plattformbetreiber Google und Facebook ihren Anteil am globalen Werbekuchen stetig.

Und drittens haben Konsumgüterkonzerne, die über die umfangreichsten Werbegelder verfügen, ihre Absicht bekundet, die den Werbeagenturen zufliessenden Mittel zu kürzen. Der US-Konzern Procter & Gamble, der mit gegen 11 Milliarden Dollar über den weltweit grössten Werbeetat verfügt, hat die Agentur-Budgets in den letzten drei Jahren um rund 750 Millionen Dollar gekappt; bis 2021 soll dieses Kürzungsvolumen auf 1,2 Milliarden anschwellen.

Den Werbekonzernen wird von ihren Kunden vorgehalten, sie verfügten über zu komplexe Organisationen. Dadurch gebe es zu viele Anlaufstellen und Schnittpunkte zwischen den Kunden und den Werbern. Unter dem Dach der WPP-Holding befinden sich Agenturen mit so klingenden Namen wie J. Walter Thompson, Young & Rubicam, Ogilvy & Mather und Group M. Martin Sorrell hat zwar in Aussicht gestellt, die Strukturen zu vereinfachen – etwa durch die Fusion von Agenturen – und den Kunden die Zusammenarbeit mit Werbeteams zu ermöglichen, die aus dem gesamten WPP-Universum zusammengesetzt sind. Kenner der Szene geben indes zu bedenken, dass solche Reorganisationen in der Werbebranche noch schwieriger umzusetzen sind, weil die persönlichen Rivalitäten und Eitelkeiten hier besonders ausgeprägt sind.

Paradebeispiel einer «fetten Katze»

Dass sich nun Sorrell dem Verdacht ausgesetzt sieht, Firmenvermögen zweckentfremdet zu haben, ist nicht ohne Pikanterie. Er gilt als Paradebeispiel einer «fat cat», einer fetten Katze, wie in Grossbritannien hoch bezahlte Konzernchefs bezeichnet werden. Für 2015 alleine summierten sich Sorrells Bezüge auf 70 Millionen Pfund (96 Millionen Franken) – die bislang höchste Summe, die dem Lenker eines Unternehmens aus dem britischen Börsenindex FTSE 100 zuerkannt wurde. Im Jahr darauf bezog der Mann Bonuszahlungen von rund 40 Millionen, und für 2017 – nach einem enttäuschenden Geschäftsabschluss – waren es immer noch rund 10 Millionen Pfund.

