Die wichtigsten Antworten zum Fall Vincenz

Was ist geschehen? Die Staatsanwaltschaft von Zürich hat gegen Pierin Vincenz und weitere Personen wegen ungetreuer Geschäftsführung ein Strafverfahren eingeleitet. Auslöser dafür war laut der Staatsanwaltschaft eine Anzeige des Kreditkartenunternehmens Aduno Gruppe, deren Verwaltungsrat Vincenz bis im letzten Sommer präsidiert hat. Gestern hat die Staatsanwaltschaft bei den Beschuldigten bereits Hausdurchsuchungen durchgeführt und umfangreiches Beweismaterial sichergestellt.

Welche Bedeutung hat das? Das ist ein dramatischer neuer Höhepunkt in der jüngsten Geschichte um den langjährigen Chef der Raiffeisen-Bank. Besondere Brisanz hat deshalb auch, dass Raiffeisen sich dem Verfahren der Staatsanwaltschaft als Privatklägerin anschliesst und ebenfalls Strafanzeige gegen ihren einstigen Chef erhebt. Im Vorfeld hat Vincenz gegenüber dieser Zeitung stets beteuert, dass er sich keiner Schuld bewusst sei. Die Unschuldsvermutung gilt auch weiterhin.

Was hat zur Strafanzeige geführt? Details zum Inhalt der Verfahren hat die Staatsanwaltschaft bisher noch keine veröffentlicht. Die Klagen von Raiffeisen und Aduno und das Vorgehen der Staatsanwaltschaft stehen aber mit grösster Wahrscheinlichkeit im Zusammenhang mit bisherigen Presseberichten – auch durch diese Zeitung. Danach steht die Vermutung im Raum, dass Pierin Vincenz seine Macht bei Raiffeisen und bei Aduno (an der Raiffeisen mit 25 Prozent beteiligt ist) zum persönlichen Vorteil ausgenutzt hat. In einen Fall geht es um die Finanzierungsgesellschaft Investnet, an der sich Raiffeisen noch unter Vincenz beteiligt hat. Er kaufte seiner Bank damals 15 Prozent der Aktien für sich privat ab. Ungeklärt ist, ob dabei alles sauber ablief und vor allem, ob der Preis für die Aktien angemessen war. Auch bei Aduno stehen die Anschuldigungen im Zusammenhang mit Finanztransaktionen des Unternehmens, in die Vincenz auch privat involviert gewesen sein soll. Das Unternehmen hat deshalb bereits vor der jetzt erfolgten Strafanzeige eine Untersuchung durch eine externe Anwaltskanzlei durchführen lassen, die Anzeige ist das Resultat daraus.

In welchem Zusammenhang steht das Verfahren zu jenem der Finma? Die Ungereimtheiten im Finanzverhalten von Pierin Vinzenz haben bereits zu einer Untersuchung (einem so genannten Enforcementverfahren) der Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma geführt. Da diese aber keine Strafbehörde ist, kann sie im Maximum nur ein zeitlich befristetes Berufsverbot im Finanzbereich aussprechen. Dem ist Vincenz aber zuvorgekommen, indem er im vergangenen Dezember sein einziges Amt in der Finanzbranche abgegeben hat: Das Verwaltungsratspräsidium der Helvetia-Versicherungen. Auch sonst versprach er, künftig keinen Job mehr in einem Bereich anzunehmen, der von der Finma reguliert wird. Das Verfahren der Finma wurde damit hinfällig. Vincenz meinte damals dieser Zeitung gegebenüber: «Das Zugeständnis, dass ich in Zukunft keine Tätigkeit im regulierten Bereich annehmen werde, ist absolut kein Schuldeingeständnis. Ich bin weiterhin überzeugt, keine gravierenden Fehler gemacht zu haben». Das Ergebnis des Strafverfahrens wird zeigen, ob er Recht hat.

Ist es möglich, dass Vincenz verhaftet wird? Wenn die Staatsanwaltschaft das gewollt hätte, hätte sie das gestern gemacht. Verhaftet wird nur jemand, wenn ein Haftgrund vorliegt. Sprich: Wenn erstens ein dringender Tatverdacht vorliegt. Das ist offenbar gegeben, sonst hätte man keine Hausdurchsuchung durchgeführt. Und zweitens, wenn Kollusionsgefahr besteht, also die Gefahr, dass Beweismittel vernichtet oder Zeugen beeinflusst werden könnten. Strafrechtsexperten schliessen nicht aus, dass die Staatsanwaltschaft Vincenz und die anderen angeklagten Personen mitgenommen hat. Es kann sein, dass man sie zur Einvernahme mitgenommen und wieder hat springen lassen. Oder, dass man sie über Nacht dort behalten hat - auch um zu verhindern, dass sie sich untereinander absprechen. Das wäre nicht völlig ungewöhnlich.

Was für eine Strafe könnte Vincenz drohen? Es gilt die Unschuldsvermutung. Ob es überhaupt zu einer Verurteilung kommt, bleibt abzuwarten. Aber bei einem Ersttäter gibt es fast nie eine unbedingte Freiheitsstrafe, sofern keine qualifizierte Straftat vorliegt, also zum Beispiel Mord oder schwerer Betrug. Das wird hier laut Strafrechtsexperten tendenziell nicht der Fall sein. Sollte es zu einer Verurteilung kommen, dürfte es eher eine massive Geldstrafe geben und man wird sagen, damit sei es abgegolten. (Tages-Anzeiger)