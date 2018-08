Easyjet fliegt ab Basel neu nach Warschau

Ab Ende Oktober fliegt die Billigairline Easyjet von Basel und Genf nach Warschau. Die polnische Hauptstadt wird ganzjährig angeflogen, wie Easyjet am Donnerstag mitteilte.

Ab Basel finden bis zu drei, ab Genf bis zu vier Flüge pro Woche statt. Ab Basel fliegt Easyjet in Polen schon Krakau an. Wie kürzlich angekündigt nimmt die Airline im Winterpluglan ab Basel auch weitere Routen nach Berlin-Tegel und die Kanarische Insel La Palma in Betrieb.