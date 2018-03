Ein Schuss ins eigene Knie

Bei einem Treffen mit Konzernchefs aus den betreffenden Branchen im Weissen Haus liess US-Präsident Donald Trump gestern die Bombe platzen: Er beabsichtige nächste Woche, Schutzzölle in Höhe von 25 Prozent für Stahlimporte und von 10 Prozent für Einfuhren von Aluminium zu erlassen.

Nachfolgend geben wir Antworten auf die wichtigsten Fragen in Zusammenhang mit Trumps jüngstem Vorstoss – soweit sie beim jetzigen Informationsstand überhaupt möglich sind.

1. Wie begründet der US-Präsident die Zölle?

Donald Trump beruft sich auf nationale Sicherheitsinteressen der USA. Nach Untersuchungen seiner Regierung ist die einheimische Industrie nicht mehr in der Lage, die erforderlichen Mengen an Stahl und Aluminium zu fertigen, die für den Bau von Rüstungsgütern wie Panzern und Kriegsschiffen erforderlich sind. Grund hierfür seien die gestiegenen Importe bei beiden Materialien.

2. Wie berechtigt ist dieses Argument?

Aus Sicht vieler Beobachter ist die Begründung vorgeschoben. Mit den angekündigten Schutzzöllen zielt die US-Regierung in erster Linie auf die Chinesen, die ihre industriellen Überkapazitäten in den letzten Jahren dafür verwendet haben, den weltweiten Markt mit billigem Stahl und Aluminium zu überschwemmen. Zuletzt war China aber nur der elftgrösste Stahlimporteur in die USA mit einem Anteil von 2 Prozent an den gesamten Stahleinfuhren. Bei den Alu-Importen liegt China zwar auf Platz zwei mit einem knapp 10-prozentigen Anteil, doch die kanadischen Importe sind fast viermal so gross. Auch bezüglich Stahllieferungen liegt Kanada auf Platz eins. Der nördliche Nachbar der USA gehörte indes bislang zu den ausgewählten Rohstoffzulieferern des US-Rüstungssektors. Das Argument der nationalen Sicherheit ist nicht nur wenig überzeugend, sondern nach Meinung von Handelsexperten höchst problematisch.

3. Warum sind nationale Sicherheitsinteressen problematisch in Zusammenhang mit Handelsrestriktionen?

Seit den 1950er-Jahren gilt unter den bedeutenden Handelsnationen eine stillschweigende Vereinbarung, die nationale Sicherheit nicht als Argument für Schutzzölle zu verwenden. Zwar erlaubt das Regelwerk der Welthandelsorganisation (WTO) Handelsbarrieren bei kriegerischen Ereignissen und anderen nationalen Bedrohungen. Doch hat man allseits bewusst auf diese Ausnahmeklausel verzichtet, weil man befürchtete, dass andere Länder ebenfalls darauf zurückgreifen würden, sobald der Tabubruch – wie jetzt von den USA – einmal begangen worden ist.

4. Was bedeuten die Schutzzölle für die US-Wirtschaft?

Die meisten Beobachter erwarten, dass Amerika unter dem Strich schlechter dastehen wird. Die Importzölle sind erst mal eine gute Nachricht für die rund 140'000 US-Stahlarbeiter und die etwa 50'000 Beschäftigten in der Aluminiumindustrie. Sie brauchen die ausländische Konkurrenz dann weniger zu fürchten. Die Aktien der betreffenden Unternehmen haben denn auch in Erwartung der Zölle bereits zugelegt. Die Stahl- und Alu-verarbeitende Industrie in den USA – wo 6,5 Millionen Menschen vom Bau über die Autoproduktion bis zur Herstellung landwirtschaftlicher Geräte und Maschinen beschäftigt sind – wird demgegenüber an Wettbewerbsfähigkeit einbüssen. Sie muss mit höheren Preisen für Stahl und Aluminium und entsprechend geringeren Margen rechnen. Einzelne Autobauer wie Toyota haben bereits Preiserhöhungen in Aussicht gestellt, sollten die Schutzzölle wirksam werden.

5. Kann die WTO gegen die Schutzzölle der USA vorgehen?

Sicher werden von den US-Massnahmen betroffene Länder den Fall vor die Welthandelsorganisation bringen, und ein WTO-Ausschuss dürfte wohl ein Fehlverhalten der Amerikaner feststellen. In einem solchen Fall ist anzunehmen, dass Donald Trump das Verdikt schlicht ignorieren wird und gar die Mitgliedschaft der USA bei der WTO aufkündigen könnte. Allerdings dauert es erfahrungsgemäss Jahre, bis die WTO zu einem Entscheid kommt – und ob Trump dann noch im Weissen Haus wohnt, ist eine offene Frage. Übrigens hatte die WTO schon einmal US-Zölle auf Stahlimporte für widerrechtlich erklärt, die der damalige US-Präsident George W. Bush 2002 verhängt hatte. Daraufhin hoben die USA die Zölle wieder auf.

6. Wie werden die betroffenen Länder auf die Schutzzölle reagieren?

Einzelne von ihnen werden jetzt erst mal in Washington lobbyieren mit dem Ziel, von den neuen Zöllen ausgenommen zu werden. Dazu dürften vor allem US-Verbündete gehören wie Kanada und Deutschland, aber auch Mexiko, wohin die amerikanische Industrie mehr Stahl liefert, als sie von dort bezieht. China und die EU haben bereits Gegenmassnahmen in Aussicht gestellt, die in Kraft treten sollen, sobald die USA die Zölle auf Stahl und Aluminium offiziell verfügt haben. Daher die Befürchtung von Experten, dass auf diese Weise ein «Handelskrieg» angezettelt werden könnte.

7. Inwieweit ist diese Angst gerechtfertigt?

Auffallend ist, dass China bei aller Entschlossenheit zu Retorsionsmassnahmen darauf bedacht ist, eine Eskalation möglichst zu vermeiden. Denn als stark exportorientierte Wirtschaft würden die Chinesen auf jeden Fall zu den Verlierern wachsender Spannungen im grenzüberschreitenden Handel gehören. Peking dürfte es daher nach Ansicht von Beobachtern erst mal mit Nadelstichen bewenden lassen. Erwartet werden Importhürden für US-Landwirtschaftsprodukte wie Sojabohnen und Mais.

Ähnlich will offenbar die EU reagieren: Die Gegenschläge sollen einzelne Produkte betreffen, die vor allem aus US-Bundesstaaten mit prominenten Parlamentariern von Donald Trumps Republikanischer Partei kommen. So umfasst die EU-Strafliste etwa den Bourbon aus Kentucky – dem Heimatstaat von Mitch McConnell, republikanischer Mehrheitsführer im Senat – oder Milchprodukte sowie Motorräder von Harley-Davidson, die aus Wisconsin stammen, der Heimat von Paul Ryan, republikanischer Mehrheitsführer im Abgeordnetenhaus.

8. Ist auch die Schweizer Industrie von den Schutzzöllen betroffen?

Der Luzerner Stahlhersteller Schmolz + Bickenbach rechnet kurzfristig nur mit minimalen Auswirkungen. Die Exporte in die USA belaufen sich nach Aussage eines Sprechers auf weniger als 3 Prozent des Umsatzes. Umgekehrt verfügt das Unternehmen über zwei Stahlwerke in den USA, die allenfalls von den neuen Zöllen profitieren könnten. Swissmem, der Branchenverband der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, klärt derzeit bei seinen Mitgliedsfirmen ab, ob und wie stark sie von den amerikanischen Massnahmen betroffen sind. (Tages-Anzeiger)