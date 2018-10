Ermotti kauft UBS-Aktien für 13 Millionen Franken

UBS-Chef Sergio Ermotti hat nach dem Investorentag vergangene Woche Aktien der Schweizer Grossbank im Wert von mehreren Millionen Franken gekauft. Die Schweizer Börse SIX teilte am Montagabend mit, ein Verwaltungsratsmitglied oder ein Mitglied der Geschäftsleitung habe eine Million Aktien des Vermögensverwalters zum Gegenwert von 13,12 Millionen Franken erworben.

Ein UBS-Sprecher erklärte gegenüber Reuters, es handle sich dabei um Bankchef Ermotti. «Für gewöhnlich äussern wir uns nicht dazu, aber in einem Ausnahmefall können wir bestätigen, dass es sich um unseren CEO handelt.» Die UBS hatte am Donnerstag auf einem Investorentag ihre Wachstumspläne für die Jahre bis 2021 vorgestellt. Einen Tag später – also am Freitag – erfolgte der Aktienkauf. Seit Jahresbeginn hat die UBS-Aktie rund ein Viertel an Wert verloren, am Montag jedoch zugelegt.

(ij/sda)