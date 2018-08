«Es ist oft eine Wahl zwischen keinem Schlaf oder Tabletten»

Zweite Whistleblower-Beschwerde gegen Tesla

Ein ehemaliger Tesla-Mitarbeiter hat eine formelle Whistleblower-Beschwerde bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Karl Hansen wirft dem Autohersteller mehrere «materielle Unterlassungen und falsche Darstellungen» gegenüber den Aktionären vor. Im Schreiben seines Anwalts werden drei Vorwürfe geschildert.



Erstens soll Tesla Diebstähle aus seiner Gigafactory von Kupfer und anderen Rohstoffen im Wert von über 37 Millionen Dollar verschwiegen haben. Hansen wirft Tesla vor, dass er angewiesen wurde, die Diebstähle nicht externen Strafverfolgungsbehörden zu melden und interne Untersuchungen einzustellen.



Zweitens habe Tesla unbefugt die Mobiltelefone und Computer seiner Mitarbeiter abgehört und gehackt. Laut Hansen ging Tesla so weit, spezialisierte Router in der Gigafactory zu installieren, um die Handy-Kommunikation abzufangen, oder auch Handy-Daten abzurufen.



Drittens habe das Unternehmen seinen Aktionären einen möglichen Fall von Drogenhandel vorenthalten. Hansen behauptet, die US-Drogenbehörde DEA habe dem Unternehmen einen schriftlichen Hinweis geschickt, wonach ein Tesla-Mitarbeiter an einem Drogenhandelsring beteiligt sein könnte, der im Namen des mexikanischen Sinaloa-Drogenkartells «bedeutende Mengen» an Kokain verkauft haben soll.



«Das kann nicht beides wahr sein»



Tesla-Gründer Elon Musk hat sich gegenüber Gizmodo zu den Vorwürfen geäussert. «Dieser Typ ist total verrückt», so Musk. «Er sagt gleichzeitig, dass unsere Sicherheit mies ist (sie ist nicht toll, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir kein Zweig des Sinaloa-Kartells sind, wie er behauptet) und dass wir überwältigende Spionagefähigkeiten haben», so Musk weiter. «Das kann nicht beides wahr sein.»



Die Drogenbehörde DEA sagte gemäss der Nachrichtenagentur Reuters, die DEA würde generell bloss andere Strafverfolgungsbehörden über ihre Untersuchungen informieren – was impliziert, dass Hansens Behauptung kaum stimmen kann. «Bekannte einer Zielperson zu informieren könnte eine Untersuchung insgesamt gefährden», schrieb die Behörde in einer Erklärung.



Produktionszahlen angeblich aufgebläht



Hansen ist der zweite Tesla-Mitarbeiter, der eine Whistleblower-Beschwerde bei der SEC einreicht. Martin Tripp, ein weiterer ehemaliger Gigafactory-Mitarbeiter, sagte der SEC, dass Tesla die Anzahl der wöchentlich produzierten Modell 3 aufbläht, dass das Unternehmen beschädigte Batterien verwendet und Schrottteile in Fahrzeugen «ohne Rücksicht auf die Sicherheit» wiederverwendet, so Tripps Anwalt. Tesla bestreitet die Vorwürfe.