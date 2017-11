Facebook steigert Gewinn dank neuen Nutzern

Russen nutzten Instagram vor US-Wahl

Für ihre Desinformationskampagne während des US-Wahlkampfs haben mutmassliche russische Urheber auch die Facebook-Tochter Instagram benutzt.



Facebook-Vizechef Colin Stretch sagte am Mittwoch in einer Anhörung im Geheimdienstausschuss des Senats in Washington, rund 120'000 manipulative Inhalte aus russischen Quellen seien im vergangenen Jahr in dem Dienst platziert worden, die rund 20 Millionen Nutzer in den USA erreicht hätten.



Der Konzern hatte bereits zuvor mitgeteilt, dass mehr als 126 Millionen Nutzer seines Facebook-Netzwerks in den USA zwischen 2015 und 2017 von russischen Quellen verbreitete Kommentare, Berichte und andere Inhalte erhalten hätten. Die Gesamtzahl der in dem zum Facebook-Konzern gehörenden Diensten mit diesen Inhalten belieferten Nutzer liegt bei etwa 146 Millionen.