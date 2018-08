Fährt Flixtrain bald ab Basel?

Das Unternehmen Flixbus will sein Bahnangebot erweitern: Die Tochterfirma Flixtrain fährt vielleicht auch bald in die Schweiz. Das Unternehmen verhandelt mit der Deutschen Bahn derzeit noch über neue Trassees, doch Flixbus-Chef André Schwämmlein sagt im Interview mit der «Handelszeitung», dass die Schweiz auch bald ein Ziel sein könnte. Bestehende Trassees vom Netz der Deutschen Bahn seien bereits vorhanden. «Ein Flixtrain bis nach Basel ist also durchaus in Diskussion.»

«Momentan liegt der Fokus auf Deutschland», sagt der Chef des Unternehmens. Das Engagement in der Schweiz wurde jedoch vergangenen Juni erweitert: Flixbus fährt in Kooperation mit Eurobus inländische Fernbuslinien.

Eine direkte Konkurrenz zu Billig-Lokalmatador Easyjet wird es in Basel vorerst nicht geben. Das Unternehmen will am Boden bleiben: «Bis auf weiteres gilt: Keine Schiffe, keine Flugzeuge», sagt Schwämmlein. Wachsen will das Unternehmen dafür in den USA, wo die Busse ebenfalls seit Juni verkehren. Dort soll ein nationales Fernbusnetz aufgebaut werden: «Wir wollen eine globale Plattform sein.» (ens/sda)