Flieger im Multipack gekauft

Es ist der grösste Auftrag in der Geschichte des europäischen Flugzeugbauers Airbus. 430 Flugzeuge umfasst die Bestellung – das ist mehr als viermal die Flotte der Swiss. Dahinter steckt aber keine bekannte Airline, sondern die Investmentgesellschaft Indigo Partners. Auch wenn die einer breiten Öffentlichkeit nicht wirklich bekannt ist, ist sie in der Luftfahrt eine Grösse: Indigo Partners hält Anteile an Billigairlines in aller Welt. Die 430 Flugzeuge gehen an Indigos Beteiligungen Frontier Airlines (USA), Volaris (Mexiko), Wizz Air und Jetsmart (Chile).

49,5 Milliarden Dollar ist die neue Bestellung nach Listenpreisen wert. Doch bei Flugzeugbestellungen sind Rabatte an der Tagesordnung – und bei einer Monsterbestellung wie der von Indigo Partners dürfte der Abschlag entsprechend gross ausgefallen sein. Das liegt auch am Verhandlungsgeschick des Mannes, der bei Indigo Partners die Strippen zieht: William Augustus «Bill» Franke. Seit 25 Jahren kenne er Airbus-Verkaufschef John Leahy bereits, so Franke bei der Pressekonferenz, an der die Bestellung verkündet wurde. Monatelang habe man daran gearbeitet.

Kein Mann der Öffentlichkeit

Es war einer von wenigen Auftritten Frankes in der Öffentlichkeit. Anders als andere Grossunternehmer wie Warren Buffett oder Richard Branson sucht er das Rampenlicht nicht. Sein Eintrag bei der Online-Enzyklopädie Wikipedia ist nur wenige Sätze lang. Dabei hat Franke eine eindrückliche Karriere hingelegt und einen wesentlichen Beitrag zum Aufstieg der Billigfliegerei geleistet.

Studiert hat Franke Geschichte und Jus an der renommierten kalifornischen Uni Stanford. Doch dass er dort landete, war Zufall, wie der Investor vor einiger Zeit Studenten der Northern Arizona University erzählte. Er und zwei enge Schulfreunde hatten einen Pakt geschlossen, alle an dieselbe Hochschule zu gehen. Dann warfen sie eine Münze, um zu entscheiden, ob es Yale oder Stanford werde.

Seine berufliche Karriere begann Franke in der Papierindustrie und wechselte dann in den Detailhandel, wo er Vorsitzender der Kette Circle Chain war. Seine Berufung fand er 1993. Er wurde zum Chef von America West Airlines – mit der Luftfahrtbranche hatte er zuvor nie etwas am Hut gehabt. Dennoch gelang es Franke, den bankrotten Anbieter wieder in die schwarzen Zahlen zu bringen. Dasselbe schaffte er mit Spirit Airlines – indem er die Fluggesellschaft zu einer Ultra-Billig-Airline machte. Wirklich nichts ausser den Sitzen gab es dort gratis, und darauf war man bei Spirit stolz. So lautete denn auch einer der Werbesprüche lange Zeit «Cheap seats for a cheap ass» – ein Spruch, der schwer übersetzbar, aber ganz bestimmt nicht höflich ist.

Seitenhieb an Wettbewerber

Bei Spirit stieg Franke 2013 aus, dafür gehört zu seinem Portfolio nun Frontier Airlines, bei der er ebenfalls für den Turnaround verantwortlich war. Und bei der er auf dieselbe Strategie setzte. Auch wenn keine der Fluglinien im Indigo-Portfolio wohl je einen Beliebtheitspreis gewinnen wird: «Alle unsere Airlines sind profitabel und generieren Cash», so Franke. Während Wettbewerber wie Easyjet und Ryanair derzeit versuchen, über neue Zusatzangebote wie Vielfliegerprogramme oder Businesstarife ein neues Publikum anzusprechen, bleibt Franke bei seiner Position: «Letztlich ist in einem kompetitiven Markt die Devise geringere Kosten, geringere Ticketpreise die Strategie der Gewinner», so der Investor laut der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Und er lässt sich auch einen Seitenhieb auf die Wettbewerber nicht nehmen. «Manchmal sieht man, wie Fluglinien mit signifikantem Marktanteil im Billigmarkt anfangen, Dinge wie Vielfliegerprogramme zu starten und den Service an Bord zu verbessern», so Franke. «Aber all das ist der Anfang des Wegs in die Hölle.»

Auch wenn man das angesichts von Frankes Ultra-Billig-Wahn vermuten könnte – im Privatleben ist er alles andere als ein Geizhals. Im vergangenen Jahr machte er Schlagzeilen, als er der University of Montana 24 Millionen Dollar spendete – es war die grösste Einzelspende in der Geschichte der Hochschule. 2007 hatte er der Northern Arizona University 25 Millionen gespendet. In der Folge wurde ein ganzer Studiengang nach ihm benannt. (baz.ch/Newsnet)