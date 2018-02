Flughafen Zürich: Bau von Riesen-Terminal beginnt 2021

Microsoft zieht nach Kloten

«The Circle» hat gleichzeitig in einer Mitteilung neue Mieter bekanntgegeben. Der IT-Riese Microsoft verlegt seinen Haupsitz von Wallisellen an den Flughafen. Zudem mietet sich Spaces, Marktführer für flexibel nutzbare Büroflächen eine Fläche, ein.



Zurzeit beschäftigen am Flughafen Zürich rund 280 Unternehmen knapp 27'000 Menschen. Die Flughafenbetreiberin, ein gemischtwirtschaftliches börsenkotiertes Unternehmen mit einer Konzession des Bundes, gehört zu einem Drittel dem Kanton Zürich sowie zu fünf Prozent der Stadt Zürich.