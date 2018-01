Freizeitparks streichen Familientickets

Getrennte Eltern, neue Partner, gleichgeschlechtliche Eltern, verheiratet, nicht verheiratet: Die klassische Familie besteht heute nicht mehr aus Mutter, Vater und Kind. Die Vielzahl an Kombinationen der Lebensgemeinschaften macht auch Freizeitparks zu schaffen: Das Verkehrshaus Luzern verzichtet seit Anfang Jahr auf Familientickets. Neu gilt für jede Person ein fixer Eintrittspreis. Für die klassische Familie werde es klar teurer, sagt André Küttel, Leiter Marketing und Verkauf des Verkehrshaus der Schweiz zu «20 Minuten».

Familienbillette seien zu kompliziert geworden: Die Handhabung der Familiendefinition habe zu längeren Verkaufsgesprächen und Warteschlagen geführt, heisst es in einer Mitteilung des Verkehrshauses. Es sei auch zu Missbrauch des Familientickets gekommen, so Küttel. An der Kasse sei es oftmals zu «schwierigen und unangenehmen Situationen» gekommen.

Keine Familientickets im Alpamare

Die heutigen Familienverhältnisse erschweren auch den Onlineverkauf. «Es gibt vermehrt Patchwork- und Regenbogenfamilien. Eltern wohnen zum Teil nicht mehr an der gleichen Adresse wie die Kinder. Kleinfamilien bilden die Mehrheit und Teilzeit-Beschäftigungsmodelle führen dazu, dass nicht mehr Vater und Mutter gleichzeitig die Freizeit mit den Kindern verbringen», schreibt das Verkehrshaus. Gleichzeitig hätten Familientickets Alleinerziehende benachteiligt.

Das Modell ohne Familientickets hat allerdings bereits vor diesem Jahr an anderen Orten Schule gemacht: Im Alpamare verzichtet man ebenfalls seit letztem Sommer auf Familientickets. Mittlerweile können nur noch Einzeleintritte gekauft werden. «Es wurde einfach zu kompliziert», sagt Alpamare-Marketingleiter Daniele Cannova.

«Verstehen die Familie per Definition anders»

Zuvor habe man ein klassisches Familienticket für zwei Elternteile und zwei Kinder im Sortiment gehabt. Dieses sei im Laufe der Jahre mit anderen Variationen ergänzt worden, etwa mit einem Ticket für eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, zwei Elternteilen mit drei Kindern, einer Regenbogenfamilie mit mehreren Kindern. Das sei aber unübersichtlich geworden, darum habe man das Modell abgeschafft.

Auch beim Technorama in Winterthur hat man vor etwa einem Jahr das Modell der klassischen Familientickets abgeschafft. Dieses wurde allerdings mit der «Technorama Plus»-Ermässigung ersetzt. Um von einem Rabatt von drei Franken pro Person zu profitieren, braucht es mindestens zwei zahlende Kinder in Begleitung von einem oder zwei Erwachsenen. «Wir verstehen die Familie per Definition anders», sagt Marketingleiter Roy Schedler. «Ob ein Elternteil die Kinder begleitet, der Götti oder die Grossmutter, ist uns egal.»

Familien kaufen Karten für Alleinerziehende

Beim Zoo Zürich will man derweil nicht auf Familientickets verzichten. Hier würden diese aber liberaler benannt, erklärt Robert Zingg, Kurator des Zoos Zürich. Die Familientages- und Jahreskarten gelten für «Lebenspartner mit eigenen Kindern, 6–15 Jahre». Auch sie umfassen alle möglichen Familienkonstellationen.

Ausserdem hat der Zoo eine Jahreskarte für Alleinerziehende mit eigenen Kindern im Sortiment. Hier sei es allerdings schon zu Problemen gekommen, so Zingg. Etwa, wenn nur ein Elternteil einer klassischen Familie mit den Kindern den Zoo besuche, aber eine günstigere Jahreskarte für Alleinerziehende gekauft habe. «Das ist nicht der Sinn der Karte, die Alleinerziehende finanziell unterstützen soll», sagt Zingg.

Um solche Fälle zu verhindern, zähle man auf die Ehrlichkeit der Besucher. Eine Möglichkeit, die genauen Familienumstände zu überprüfen, gebe es nicht. «Dafür bräuchten wir einen umfassenden Kontrollapparat und das ist nicht möglich», so Zingg. (Tages-Anzeiger)