Geldwäscherei zwischen der Schweiz und Dubai aufgedeckt

Die Justizbehörden von Padua in Italien haben einen internationalen Geldwäschering auffliegen lassen. Bei den Transaktionen wurden 46 Millionen Euro zwischen der Schweiz und Dubai über Tschechien und die Slowakei transferiert.

Unter den fünf verhafteten Personen befindet sich ein Schweizer, wie die Nachrichtenagentur Ansa mit Bezug auf die Finanzwächter Paduas berichtet. Die anderen vier Personen seien italienische Staatsbürger. Die Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) konnte auf die Informationen am Samstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda nicht bestätigen.

Die Ermittlungen hatten im Jahr 2016 begonnen. Die fünf Personen verschoben von Schweizer Banken aus Geld auf fiktive Konten in der tschechischen Republik und in der Slowakei. Das Geld wurde später nach Dubai gesendet. Dort nahm eine Italienerin das Geld in Empfang und führte es per Flugzeug wieder in die Schweiz aus, wo es dann den Mitgliedern der Organisation zur Verfügung stand. (nag/sda)