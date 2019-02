Germania beantragt Insolvenz und stellt Betrieb ein

Die Berliner Fluggesellschaft Germania hat Insolvenz beantragt. Sie stellte zudem umgehend ihren Flugbetrieb ein. Wie das Unternehmen in der Nacht auf Dienstag mitteilte, sind die Germania Fluggesellschaft GmbH und ihr Schwesterunternehmen für technische Dienstleistungen, die Germania Technik Brandenburg GmbH, sowie die Germania Flugdienste GmbH betroffen. Der Geschäftsbetrieb der Schweizer Germania Flug AG und der Bulgarian Eagle gehe dagegen weiter.

Geschäftsführer Karsten Balke begründete den Schritt damit, dass es nicht gelungen sei, Finanzierungsbemühungen zur Deckung eines kurzzeitigen Liquiditätsbedarfs erfolgreich zum Abschluss zu bringen. «Wir bedauern sehr, dass uns als Konsequenz daraus keine andere Möglichkeit als die der Insolvenzantragstellung blieb», erklärte Balke laut Mitteilung.

#ST3711 from Fuerteventura to Nuremberg was the final Germania flight to land. It was flown by D-ASTO, an Airbus A319 and arrived in NUE at 1:08 am local time. Germania operated 18 A319, along with A321 and Boeing 737-700 https://t.co/GvtvgwCclJ pic.twitter.com/5duHy5vRCP