«Hahaha» – Alexa lacht uns aus

Das Grauen sitzt im eigenen Wohnzimmer: Nutzer berichten, dass ihr Amazon-Echo-Lautsprecher mit der Stimmassistentin Alexa ohne Aufforderung anfängt, unheimlich zu lachen. Ist künstliche Intelligenz vielen Menschen ohnehin nicht ganz geheuer, füttert Alexa diese Ängste weiter.

«Das Ende der Welt ist hier!», schreibt ein Nutzer auf Twitter. «Eine solche Meldung hat die Industrie hinter der künstlichen Intelligenz nicht gebraucht», merkt ein anderer an. Einige deuten das Lachen als Zeichen dafür, dass ihr Haushalt ein Eigenleben entwickelt hat, andere interpretieren es als sicheren Start der drohenden Roboter-Apokalypse. Gefährlich wird das Gelächter des Lautsprechers wohl (vermutlich) nicht sein – ziemlich gruselig ist es trotzdem.

Schauriges Lachen mitten in der Nacht

Dieser Nutzer berichtet, Alexa habe ungefragt gesagt: «Klar kann ich lachen», und sei in Gelächter ausgebrochen:

unprompted, my alexa just said "sure, I can laugh: tee hee" and I'm moving out now — Daniel (@ddanielclemens) 7. März 2018

Andere Nutzer hat Alexa mit ihrem irren Lachen aus dem Schlaf gerissen:

Lying in bed about to fall asleep when Alexa on my Amazon Echo Dot lets out a very loud and creepy laugh... there’s a good chance I get murdered tonight. — Gavin Hightower (@GavinHightower) 26. Februar 2018

Ein weiterer Nutzer sagt, er sei in der Küche gewesen, als Alexa unaufgefordert angefangen habe zu lachen. Es habe getönt wie das Kichern eines Kindes. Mit dieser Feststellung ist der Besitzer des Lautsprechers nicht allein. Immer wieder wird betont, wie menschlich das Gelächter Alexas sei. Sogar US-Komiker Jimmy Kimmel greift das gruselige Lachen in seiner Sendung auf und fragt auf Twitter: «Lacht Alexa uns aus?» Dann testet er die Lachfunktion auch gleich:

Falsche Anweisung verstanden

Amazon versucht sich derweil in Schadensbegrenzung: In seltenen Fällen könnte Alexa fälschlicherweise die Aufforderung: «Alexa, lache» hören, teilt ein Sprecher des Unternehmens der amerikanischen Newssite «The Verge» mit. Man werde den Befehl auf «Alexa, kannst du lachen?» ändern, da dies zu weniger Fehlern führen würde. Ausserdem werde Alexa künftig den Satz «Klar kann ich lachen» sagen, bevor sie mit «Hahaha» fortfahre – um zu verhindern, dass der Nutzer mit plötzlichem Gelächter erschreckt werde.

Damit sind allerdings noch nicht alle Fragen beantwortet. Etwa, warum Alexa mitten in der Nacht anfängt zu lachen, wenn offenbar kein Befehl ausgesprochen und falsch verstanden werden konnte. Ausserdem scheint Alexa auch bei anderen Funktionen einen eigenen Willen entwickelt zu haben.

Geweigert, das Licht auszuschalten

Ein Nutzer auf der Plattform Reddit berichtet etwa, dass Alexa sich geweigert habe, die Lichter wie befohlen zu löschen. «Sie gingen immer wieder an!» Nach der dritten Aufforderung habe Alexa aufgehört zu reagieren und ein fieses Lachen von sich gegeben. «Das Lachen klang nicht nach der üblichen Alexa-Stimme, sondern wie das von einer echten Person!» Andere Nutzer bestätigen, dass ihnen Ähnliches passiert sei.

Einige Nutzer schlagen Lösungen für den Notfall vor:

This one weird trick will fix all your Alexa problems. pic.twitter.com/IYOFM38OcO — Dan Murphy (@bungdan) 8. März 2018

If my Alexa starts creepily laughing at me in the middle of the night, here’s my plan: pic.twitter.com/gULk1S0NH8 — Raquel Hernandez (@raqueldotnyc) 8. März 2018

Andere finden es wenig erstaunlich, dass Alexa sich über sie lustig mache: «Natürlich lacht Alexa dich aus. Sie sieht, was du zu Hause tust und sagst. Verbrenn sie!»

Of course Alexa is laughing at you. She sees what you do and say in your home. Now burn her. Burn them all. — Michelle Wolf (@michelleisawolf) 8. März 2018

Angst vor Technologie

Bereitet Alexas merkwürdiges Verhalten vielen Unbehagen, ist die Angst vor neuen Technologien, insbesondere künstlicher Intelligenz, nicht ganz neu. Diverse Filme spielen mit dieser Angst, von «Ex Machina» über «Blade Runner» bis zum Klassiker «Matrix».

Nicht nur gewöhnliche Mitbürger, sondern auch Menschen, die sich den ganzen Tag mit neuen Technologien befassen, warnen. Tesla-Gründer Elon Musk etwa sieht künstliche Intelligenz als klare Gefahr für die Menschheit. Bei diversen Gelegenheiten sagte er, seine grösste Zukunftssorge sei künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence, AI). In einer Talkshow warnte er eindringlich: Es gebe nur eine fünf- bis zehnprozentige Chance, AI sicher zu gestalten.

Auch zu Alexas unkontrolliertem Gelächter postete Musk einen kryptischen Kommentar:

Every time Alexa laughs, an angel dies, so thank goodness … — Elon Musk (@elonmusk) 8. März 2018

Musk liefert sich seit längerem einen Streit mit Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, dessen Firma an AI forscht und der künstliche Intelligenz als grosse Chance betrachtet. Zuckerberg nannte Musks Verhalten «unverantwortlich», Musk konterte: Zuckerbergs Verständnis der Materie sei «limitiert». (Tages-Anzeiger)