Hoch oben im Management, tief in der Wortwahl

Die Aussage von Markus Schwab hatte es in sich: «Die SDA ist nur ihren Aktionären etwas schuldig. Jede andere Anspruchshaltung verstehen wir nicht», sagte der Chef der Nachrichtenagentur SDA im Interview mit der «NZZ am Sonntag» und versuchte damit, den Abbau von 40 der 180 Stellen zu rechtfertigen – doch in Zeiten von Abbau und Sparprogramm vor allem auf den Shareholder-Value zu pochen, war keine gute Idee. Schwab musste von vielen Seiten Kritik einstecken. Die Worte seien eine «Abkehr von allem, was die SDA in der Vergangenheit hochhielt», sagte etwa SP-Nationalrat Matthias Aebischer. Auch Tele-Züri-Chefredaktor Markus Gilli kritisierte Schwab für die Äusserungen. Für ihn sei ein Vorgesetzter immer dem Personal etwas schuldig.

Und Schwabs Aussage trug wohl auch mit zur Eskalation bei: Die Belegschaft der SDA befindet sich seit Dienstag in einem unbefristeten Streik. «Den überrissenen Abbau und die sture Haltung der Geschäftsleitung» werde man nicht akzeptieren.

Immerhin ist Schwab nicht alleine. Einige Beispiele anderer Manager, die mit Aussagen oder Handlungen für Furore sorgten:

Ackermann und das Victory-Zeichen Das Foto ist inzwischen weltbekannt: Josef Ackermann, damals noch Chef der Deutschen Bank, grinst breit und formt mit seinen Fingern das Victory-Zeichen. Entstanden ist das Bild unmittelbar vor dem Mannesmann-Prozess im Jahr 2004. Ackermann war gemeinsam mit anderen Topmanagern wegen Untreue angeklagt. Der Manager selbst verteidigte sich, es sei nur eine Blödelei gewesen, er habe Michael Jackson imitieren wollen. Das Verfahren wurde 2006 eingestellt, doch das Victory-Zeichen verfolgte Ackermann noch lange und wurde zum Symbol für die Arroganz vieler Manager in der Finanzbranche.

«Peanuts» 1

Bei einer Pressekonferenz im Jahr 1994 bezeichnete der damalige Deutsche-Bank-Chef Hilmar Kopper eine Schadenssumme von 50 Millionen D-Mark als «Peanuts». Die Deutsche Bank musste das Geld an Handwerker zahlen, die durch die Pleite des Unternehmers Jürgen Schneider geschädigt worden waren. In der Öffentlichkeit wurde Kopper für die Aussage wegen ihres überheblichen Tons heftig kritisiert. «Peanuts» wurde im selben Jahr in Deutschland das Unwort des Jahres.

«Peanuts» 2

Banker mögen den Begriff. Und wissen offenbar dennoch nicht, wie man mit ihm umgeht. Auch Robert Studer nutzte ihn ausgerechnet, als der Streit um die sogenannten nachrichtenlosen Vermögen in der Schweiz auf seinen Höhepunkt zusteuerte – Geld auf Konten, das Holocaust-Opfern gehört hatte. Der damalige Chef der UBS-Vorgängerin SGB bezeichnete diese Vermögen verächtlich als «Peanuts».

Tognis peinlicher Auftritt nach dem Swissair-Grounding

Eigentlich war Alberto Togni im Oktober 2001 im Verwaltungsrat der UBS nur die Nummer 2 – doch Bankchef Marcel Ospel war nicht verfügbar und so erlangte Vizepräsident Togni wider Willen nationale Bekanntheit. Am Tag des Groundings musste er bei «10 vor 10» die Position der UBS erklären. Der wurde vorgeworfen, für das Grounding verantwortlich zu sein – weil sie das Geld zur Rettung nicht schnell genug überwiesen hatte, da VR-Präsident Ospel nicht erreichbar war. «Der Herr Ospel» habe «in Gottes Namen auch noch andere Verpflichtungen», giftete Togni Moderatorin Alenka Abrosz an und wies jede Schuld der UBS von sich. «Was wir vollbracht haben, hätte niemand anders machen können», urteilte er sogar über die Leistung der Bank – eine Einschätzung, die nicht viele mit ihm teilten.

BP-Chef: «Ich will mein Leben zurück!»

Der Untergang der Bohrplattform Deepwater Horizon führte im Golf von Mexiko zur schwersten Ölkatastrophe in der Geschichte. Im April 2010 war es auf der Plattform zu einer Explosion gekommen, bei der elf Arbeiter ums Leben kamen, Hunderte Millionen Liter Erdöl verschmutzten das Meer. Die Hauptschuld trägt laut Auffassung eines US-Bundesgerichts der Ölkonzern BP. Er habe Risiken bewusst ignoriert und grob fahrlässig gehandelt, so der Vorwurf. Der damalige Chef des Konzerns war von der vielen Arbeit nach dem Unglück offenbar überfordert. Bei einer Pressekonferenz sagte der öffentlichkeitsscheue Tony Hayward zu Journalisten: «Ich will mein Leben zurück!» – an die Familien der verstorbenen Arbeiter dachte er in dem Moment wohl nicht. Einen Tag später kroch der Chef zu Kreuze. Er sei selbst erschrocken, als er seine eigene Aussage gelesen habe, so Hayward.

Ryanair-Chef findet Pilot einen «simplen Job»

Michael O'Leary ist bekannt dafür, dass er gern und viel pöbelt. Und dafür, dass er sich nie dafür entschuldigt. Doch im vergangenen Jahr musste der Ryanair-Chef eine Ausnahme machen. Nachdem im Herbst wegen Planungsproblemen Dutzende Flüge täglich annulliert werden mussten, feuerte der Ire ausgerechnet gegen die Leute, die die Flieger steuern: «Wenn du in einem Cockpit sitzt und bei 40 oder 50 Fuss Sichtweite landest, dann verdienst du vollen Respekt», so der eigentlich vielversprechende Beginn seiner Aussagen gegenüber der Zeitung «Irish Times». Das heisse aber nicht, dass sie nicht auch sehr gut bezahlt würden für einen «sehr simplen Job». Heute übernehme immerhin der Computer den Grossteil der Arbeit. «Sie sind gut ausgebildete Leute. Aber arbeiten sie hart? Nein!» Kurze Zeit später ruderte er zurück. All die Kritik habe sich doch an Piloten der Konkurrenz gerichtet, so O'Leary. Die würden sich zu viel beklagen. Gleichzeitig entschuldigte er sich bei den Pilotinnen und Piloten für alle Unannehmlichkeiten.

«Absoluter Mist» kostet Schmuckfirma Hunderte Millionen

Die Lacher waren Gerald Ratner bei seiner Rede vor anderen Managern im Jahr 1991 sicher. Seine Schmuckfirma schaffte es damals irgendwie, eine grassierende Detailhandelskrise zu umgehen. Das Publikum solle seine Tipps also ruhig befolgen, so Ratner – solange sie ihm keine Konkurrenz machen würden. Als ein Beispiel für sein Geschäftsmodell nannte er einen Sherry-Dekantierer mit Gläsern und Tablett, den es für 4,95 Pfund im Ratners Jewellery Shop zu kaufen gab. «Leute fragen mich, ‹Wie kannst du das so billig verkaufen?›», so Ratner. «Und ich sage: ‹Weil es absoluter Mist ist!›» Womit der Geschäftsmann nicht gerechnet hatte: Die Medien griffen seine Rede auf. An der Börse verlor sein Unternehmen in der Folge rund 500 Millionen Pfund an Wert. Das Video der Rede sehen Sie hier, die kritischen Aussagen nach etwa dreieinhalb Minuten:

