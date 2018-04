«Ich konnte Konten anderer Kunden sehen»

Kunden können sich nicht in ihr E-Banking einloggen, Automaten spucken kein Geld aus, Guthaben sind verschwunden, gewisse Personen sehen auf ihren Konten Geld anderer Menschen: Was nach einem schlechten Scherz klingt, ist in Grossbritannien derzeit Realität. Kunden der TSB-Bank klagen, dass sie seit über sechs Tagen nicht an ihr Geld herankommen. Knapp zwei Millionen Kunden sind von einem massiven Computerausfall betroffen.

Die TSB-Bank wollte seit Freitagabend ihr IT-System migrieren. Eigentlich hätte der Vorgang am Sonntagabend beendet sein sollen. Das ging schief, die Bank nahm in der Folge ihre Online-Banking- und Mobile-Banking-Plattformen vom Netz. Heute, knapp eine Woche später, können viele Kunden immer noch keine Dienstleistungen der Bank nutzen. Das, obwohl die TSB Bank mitteilte, dass sowohl Online-Banking als auch Mobile-Banking wieder funktionierten.

Zugang zu Ersparnissen eines anderen Kunden

Die TSB rühmte sich als erste digitale Bank Grossbritanniens und führte die Kontoentsperrung via Augenblinzeln ein. Jetzt können sich Kunden gar nicht mehr einloggen, Horrorstorys machen die Runde. Kunde Matthew Neal berichtet, er habe am Sonntag nach einem Abend im Pub seinen Kontostand überprüfen wollen. Dann der Schock: «Ich konnte meine Konten sehen, plus drei Konten eines anderen Kunden. Darauf waren 35'000 Pfund Ersparnisse», sagt Neal dem Sender BBC.

Er habe Zugang zu den Konten gehabt und hätte theoretisch Geld überweisen können, so Neal. Er habe die Bank kontaktiert, aber nach 45 Minuten in der Warteschlaufe aufgegeben. Daraufhin habe er gar keinen Zugang zu seinen Konten mehr gehabt. TSB äusserte sich gegenüber der BBC, man sei sich bewusst, dass Kontoinformationen geteilt worden seien – dieses Problem habe aber nur während etwa 20 Minuten bestanden.

Kein Geld für Mittagessen der Kinder

Ein weiterer Kunde schreibt, er sei jetzt in der erniedrigenden Position, sich Geld für das Schulmittagessen seiner Kinder leihen zu müssen, da er nicht auf seine Konten zugreifen und der Schule Geld überweisen könne. Zudem seien alle seine Rechnungen diese Woche überfällig – welche er ohne Online-Banking nicht zahlen könne.

Well, I'm now in the degrading position of loaning money for my kids school lunch/travel for tomorrow/Friday, as I can't access direct payments to pay money directly to the/school account. Dreading the end of this week, all of my bills are due, with no access to online banking?!! — Jo Smith (@jojosmitty1) 25. April 2018

Diese Kundin berichtet, ihre Konto-Login-Daten seien ausgetauscht worden und sie könne kein neues Passwort generieren. Seit fünf Tagen habe sie kein Geld für Essen oder Transport:

#TSB I can't get through to customer services, been cut off after 15 mins on hold. My user ID had been swapped with my memorable info and my password isn't recognised so tried to change it and told new one can't match the old? It's been 5 days & I can't eat/travel I need my money — sarah clark (@sarahcl42953252) 25. April 2018

Auch kleinere Firmen sind von der Panne betroffen. Sie hätten ihren Angestellten keine Löhne auszahlen können, meldeten einige. Bei anderen sei das Geschäft zum Erliegen gekommen.

Hotline überlastet

Am Mittwoch twitterte CEO Paul Pester, alles würde wieder funktionieren. Kunden berichten aber, sie könnten sich immer noch nicht einloggen:

who actually wrote this tweet, it is not true !!!!!!!! 8.30 am ,26th April still cannot use internet banking !!!!! — Floatinby (@floatinby) 26. April 2018

Hi @TSB I still can’t get onto my internet banking! ???? pic.twitter.com/dIMPgszrdH — Becky Poole (@_becky_p) 26. April 2018

Beschwerden häufen sich auf sozialen Medien, TSB habe eine miserable Krisenkommunikation: Kunden würden ausser auf Twitter nicht informiert, die Hotline sei restlos überlastet. Mittlerweile hat CEO Pester sich in seiner Not an IBM gewendet, ein globales Expertenteam soll ihm zu Hilfe kommen.

Software-Probleme bei der Raiffeisen

Auch in der Schweiz kennen Bankkunden Probleme bei IT-Migrationen: Die Raiffeisen-Bank kämpft – neben anderen Problemen – auch immer wieder mit der Einführung einer neuen Software. Eigentlich wollte die Bank die regionalen Raiffeisenbanken zu Beginn dieses Jahres auf die Software von Avaloq migrieren. Das klappte nicht so, wie man es sich vorgestellt hatte.

Bei den ersten Banken, die mit dem neuen System arbeiteten, kam es zu Fehlern im Kerngeschäft: bei der Berechnung der Hypothekarzinsen. Bislang wurde nur ein kleiner Teil der Genossenschaftsbanken migriert – weitere sollen an Auffahrt und Pfingsten folgen, sagte im März eine Sprecherin. (Tages-Anzeiger)