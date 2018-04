Irischer Spielwarenhändler rettet Schweizer Toys R Us

Der irische Spielwarenhändler Smyths Toys hat einen Vertrag zur Übernahme von Toys«R»Us in Deutschland, Österreich und der Schweiz (Dach-Region) unterzeichnet und wird somit – aller Voraussicht nach – der grösste Händler für Spielwaren und Babyartikel in Europa. Smyths Toys betreibt bereits erfolgreich 110 Spielwarengeschäfte und Online-Shops in Irland und Grossbritannien und wird nun sein Unternehmensportfolio um weitere 93 Märkte und 4 Online-Shops erweitern. In der Schweiz hat die US-Spielwarenkette zehn Filialen.

Vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung durch das zuständige Gericht in den USA, aller zuständigen Behörden und vertraglicher Regelungen wird Smyths alle Unternehmenseinheiten der Marke Toys R Us in der Dach-Region sowie alle Mitarbeiter und das Management in diesen drei Ländern, einschliesslich der Hauptverwaltung in Köln, übernehmen.

In den USA konkurs

In den USA und Kanada ist Toys R Us letzten September, kurz vor dem Weihnachtsgeschäft, das Geld ausgegangen. Im März kündigte der insolvente Spielzeughändler dann die Auflösung seiner 885 Filialen in den USA an. Es sei nicht gelungen, einen Käufer zu finden, teilte das Unternehmen mit. Auch eine Einigung mit den Gläubigern zur Umschuldung sei gescheitert.

Die Einzelhandelskette beschäftigt in den USA 33’000 Mitarbeiter. Vor allem die Konkurrenz von Onlinehändlern wie Amazon hat dem Unternehmen zugesetzt. Was mit nach dem Konkurs in den USA mit den Schweizer Filialen passiert, war lange nicht klar.

Toys R Us in der Region profitabel

Im Namen von Smyths Toys, sagt Tony Smyth: «Wir haben unser Unternehmen vor mehr als dreissig Jahren gegründet und sind unseren Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten sehr dankbar für die Unterstützung, die wir in dieser Zeit erhalten haben. Kunden jeglichen Alters stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir sind fest davon überzeugt, dass sich der ‹multi-channel› Spielwarenhandel weiterhin positiv entwickeln wird und dass wir unsere Marke in Kontinentaleuropa erfolgreich einführen und ausbauen können. Toys R Us in der Dach-Region ist profitabel, hat ein starkes Führungsteam und viele treue Kunden. Dies ist ein guter Ausgangspunkt für unsere Expansion.»

Der Geschäftsführer von Toys R Us Central Europe, Detlef Mutterer, sagt: «Nach umfassenden Sondierungsgesprächen bin ich sehr zufrieden, dass Smyths Toys den Bieterprozess für unser Unternehmen gewonnen hat. Smyths Toys ist ein ausserordentlich erfolgreiches Handelsunternehmen, das in der Vergangenheit stark gewachsen ist. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren, werden auf Kundenwünsche eingehen und zusammen das Geschäft vorantreiben. Wir haben schon jetzt viele gemeinsame Lieferanten und freuen uns auch weiterhin auf die konstruktive Zusammenarbeit mit all unseren Geschäftspartnern.» (anf/SDA)