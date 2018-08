Keine Koffer mehr in der Passagierkabine

Der Kampf um die Gepäckablagen im Flugzeug raubt vielen Reisenden den letzten Nerv. Seitdem Airlines hohe Gebühren für Check-in-Gepäck verlangen, nehmen immer mehr Menschen ihr Hab und Gut in Carry-on-Koffern mit in die Kabine, anstatt Gepäck einzuchecken. Das führt zu Überlastungen und Verspätungen.

Die Billigairline Ryanair führte im Januar als erste Airline Gebühren für Handgepäck ein. Fluggäste hatten aber weiterhin die Möglichkeit, ihre Rollkoffer am Gate freiwillig einchecken zu lassen – ohne Zusatzkosten. Das reichte offenbar nicht: Die Verspätungen seien zu gross gewesen, schreibt Ryanair. Deshalb verschärft die Airline ihre Handgepäckregeln erneut: Ab November müssen alle Reisenden für ihre Handgepäck-Rollkoffer zahlen. Die Option, das Gepäck gratis einzuchecken, wird abgeschafft.

8 Euro fürs Handgepäck

Erlaubt ist in der Kabine weiterhin ein kleines Gepäckstück, das unter den Vordersitz passt. Trolleys mit bis zu 10 Kilogramm Gewicht müssen für 8 Euro hinzugebucht und bei der Gepäckabgabe eingecheckt werden. Sie dürfen nicht mehr mit in die Kabine genommen werden. Wird diese Option nachträglich hinzugebucht, kostet dies 10 Euro. Statt einem 20-Kilo-Koffer, der bisher 25 Euro kostete, können neu auch nur 10-Kilo-Gepäckstücke für den günstigeren Tarif eingecheckt werden.

Ausgenommen von der Regel sind Kunden, die für Priority Boarding gezahlt haben. Diese Option kostet bei der Buchung 6 Euro, wird sie nachträglich hinzugefügt, sind es 8 Euro. Sie dürfen weiterhin gratis einen Rollkoffer und ein weiteres kleines Gepäckstück mit an Bord bringen. Wenn dieses die Vorgaben sprengt, muss es für 25 Euro eingecheckt werden.

Weniger Verspätungen

«Diese neue Regel wird das Boarding beschleunigen und die Flugverspätungen verringern», sagt Kenny Jacobs, Marketingchef von Ryanair. Die Umstellung sei nicht dazu da, mehr Geld zu machen. Man rechne damit, dass mehr Menschen statt eines 20-Kilo-Koffers für 25 Euro neu ein leichteres und damit günstigeres Gepäckstück einchecken würden.

Jacobs zufolge buchten ausserdem bereits 30 Prozent der Fluggäste Priority Boarding. Sie sind von der Änderung also nicht betroffen. Die Airline rechnet damit, dass nun mehr Personen diese Option wählen werden.

Bei den Kunden kommt die Änderung nicht gut an: Ryanair habe vergessen, zu erwähnen, dass man lange Wartezeiten auf sich nehmen müsse, wenn man sein Gepäck einchecken wolle, schreibt etwa dieser Nutzer auf Twitter. Er werde nicht mehr mit der Airline fliegen:

@Ryanair another punishment for its passengers. They forget to mention that by checking luggage in your are treated to a 2-3 hour wait at London airports for your luggage upon landing as part of the great customer service. One customer that won’t be returning.