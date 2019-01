Manager-Exodus bei Tesla geht weiter – Millennial wird Finanzchef

Tesla hat Ende Jahr zwar das zweite Quartal in Folge mit einem Gewinn abgeschlossen. Gleichzeitig hat der Elektroautobauer aber weniger verdient als erwartet – und der Exodus von Führungskräften im Unternehmen geht weiter, was auf die Stimmung der Anleger schlägt. Teslas Finanzchef Deepak Ahuja werde das Unternehmen verlassen, teilte Chef Elon Musk gestern mit. Die Aktie sank nach Börsenschluss um knapp 6 Prozent.

Tesla litt zuletzt unter einem regelrechten Manager-Exodus. Neben dem Buchhaltungschef, der nach nur einem Monat wieder ging, gab es der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge besonders viele Abgänge im Finanzteam. Auch Ahuja verlässt Tesla zum zweiten Mal: Bereits 2015 war er in Rente gegangen. Damals war er eine der Führungskräfte gewesen, die mit am längsten an Bord gewesen waren. 2017 kam Ahuja zurück zu Tesla, als der damalige Finanzchef Jason Wheeler abrupt zurücktrat.

34-Jähriger übernimmt

Der 56-jährige Ahuja führte das Unternehmen durch einige schwierige Phasen, sein Verlust ist für den Elektroautobauer schmerzhaft. Jetzt übernimmt ein sehr viel jüngerer Manager seine Position: der 34-jährige Zack Kirkhorn. Er stiess laut seinem Linkedin-Profil im Jahr 2010 zu Tesla und hält derzeit die Position des Vize-Finanzchefs. Vor Tesla war er als Business-Analyst bei der Unternehmensberatung McKinsey tätig und hält einen MBA von der renommierten Harvard Business School.

Er ist damit einer der jüngsten Finanzchefs von grossen US-Unternehmen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg nennt ihn denn auch einen McKinsey-gestriegelten Millennial-CFO. Noch jünger ist der Finanzchef von Kraft Heinz Company, David Knopf, der 2017 im Alter von 29 diese Position übernahm.

In einer Telefonkonferenz scherzte Tesla-Chef Elon Musk, dass die Jahre, die Kirkhorn in Harvard verbracht habe, nicht nötig gewesen seien. Musk hatte zuvor bereits mitgeteilt, dass es ihm egal sei, ob Bewerbungskandidaten einen Uni-Abschluss oder einen Highschool-Abschluss hätten. «Zach ist sehr talentiert und hat viel zu Tesla beigetragen über die Jahre», sagte Musk und fügte hinzu, dass sein neuer CFO in seinem Team sehr anerkannt sei.

Unbequeme Fragen

Andere bezweifelten, ob der Einsatz von Kirkhorn Tesla weiterbringen würde. Ahuja sei der Hauptansprechpartner für die Automobilanalysten und die Wallstreet gewesen, schreibt der Investment-Spezialist Jim Collins im «Forbes»-Magazin. Der neue Finanzchef Kirkhorn habe nicht das Zeug, um das Vertrauen der Wallstreet zu behalten. Und das sei besonders wichtig in einer Zeit, in der Tesla sowohl vom Justizdepartement als auch von der US-Börsenaufsicht untersucht werde. Ein ehemaliger Tesla-Mitarbeiter sagte dem US-Sender CNBC, Musk habe zuvor mindestens einmal Kirkhorns umsichtige Empfehlunen bezüglich der Finanzen ignoriert.

Der Abgang von Finanzchefs bringe zudem immer unbequeme Fragen auf, schreibt Collins im «Forbes». Warum verlässt die Person das Unternehmen jetzt? Gibt es Geheimnisse? Weiss die Person mehr über die Finanzen, mit denen sie sich nicht wohlgefühlt hat? Ausserdem sei mit Ahujas Abgang eine weitere Kontrollinstanz von Elon Musk weg, kritisiert Collins. Ahuja habe zumindest Erfahrung im Automobilgeschäft gehabt. Musk rapportiert nun an die neue Verwaltungsratspräsidentin Robyn Denholm, die keinerlei Erfahrungen in dem Bereich habe. «Es ist jetzt komplett Elons Show», so Collins. Das könne nichts Gutes für die Tesla-Aktie heissen.

Kontrollinstanzen für Musk sind nicht unwichtig – er gilt als schwieriger und exzentrischer Chef. Auf Twitter legt er sich gerne mit der Börsenaufsicht an, raucht während Interviews Joints und schickt regelmässig mit provokanten Aktionen die Aktie seines Unternehmens auf Berg-und-Tal-Fahrt.

Weniger verdient als erwartet

Nach Börsenschluss am Mittwoch hatte Tesla bekannt gegeben, im Schlussquartal 2018 einen Gewinn erzielt zu haben. Der Elektroautobauer verdiente dennoch weniger als erwartet. In den drei Monaten bis Ende Dezember stand unterm Strich ein Gewinn von 139,5 Millionen Dollar, nach einem Plus von 311,5 Millionen Dollar im dritten Quartal.

Auch im laufenden Jahr will Tesla in jedem einzelnen Quartal Gewinne machen. Beim Hoffnungsträger Model 3 dämpfte das Unternehmen allerdings die Erwartungen. Das Produktionsziel von mehr als 500'000 Stück pro Jahr werde wahrscheinlich erst zwischen dem vierten Quartal 2019 und dem zweiten Quartal 2020 erreicht. Es war ursprünglich für 2018 anvisiert worden. Für Tesla ist zukunftsentscheidend, ob es dem Konzern dauerhaft gelingt, für einen Massenmarkt zu produzieren.

Mitte Januar hatte Tesla den Abbau von rund 3000 Stellen angekündigt. Im vergangenen Oktober hatte das Unternehmen die Zahl der Beschäftigten mit 45'000 beziffert. (Redaktion Tamedia)