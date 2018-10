Microsoft-Mitbegründer Paul Allen ist tot

Im Alter von 65 Jahren ist der Microsoft-Mitbegründer und US-Investor Paul Allen gestorben. Der Milliardär erlag am Montag einem Krebsleiden, wie seine Familie mitteilte. Allen hatte Microsoft 1975 zusammen mit Bill Gates gegründet. 1983 verliess er den Software-Giganten aus gesundheitlichen Gründen, blieb aber als Unternehmer und Investor aktiv. Mit einem geschätzten Vermögen von mehr als 20 Milliarden Dollar gehörte Allen zu den reichsten Menschen der Welt.

Gates äusserte sich am Montag «untröstlich» über den Tod eines seiner «ältesten und liebsten Freunde». Ohne Allen hätte es den Durchbruch des PCs nicht gegeben. «Er sagte gerne: ‹Wenn es das Potenzial hat, Gutes zu tun, dann sollten wir es tun›», sagte Gates über seinen früheren Geschäftspartner.

Beide Männer kannten sich aus Schulzeiten in Seattle. Als Computerprogrammierer überzeugte Allen Gates später, die Eliteuniversität Harvard zu verlassen und mit ihm Microsoft zu gründen. Das Software-Unternehmen wurde in den 1990er Jahren zum wertvollsten Konzern der Welt.

1983 stieg Allen bei Microsoft aus

In seiner Autobiografie beschrieb Allen 2011 ein teilweise kompliziertes Verhältnis zu Gates: Während er die Anteile am neu gegründeten Unternehmen jeweils zur Hälfte habe aufteilen wollen, habe Gates auf einen Anteil von 60 Prozent für sich bestanden und diesen später auf 64 Prozent erhöht. Gates habe ihn «übers Ohr hauen» wollen, schrieb Allen.

Bereits 1983 stieg Allen aus gesundheitlichen Gründen bei Microsoft aus, seine Aktien machten ihn aber zum Milliardär. Seine Geschäfte führte er über sein Investmentunternehmen Vulcan. Es steht unter anderem hinter dem Riesen-Flugzeugprojekt Stratolaunch Systems zum Transport satellitentragender Raketen ins All.

Auch in die Sportwelt investierte Allen: Ihm gehörten unter anderem das Football-Team Seattle Seahawks und die Basketballmannschaft Portland Trail Blazers. Ausserdem steckte er viel Geld in die Wissenschaft: 2003 investierte er 100 Millionen Dollar in das Allen Institut für Hirnforschung. Später gründete er ein Institut zur Erforschung der Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf die Gesellschaft und ein Zellforschungszentrum zur Entwicklung von Behandlungsmethoden gegen Krankheiten.

DiCaprio würdigt Allen

Mit seiner Wohltätigkeitsstiftung förderte er unter anderem den Umweltschutz, Initiativen gegen Wilderei, Projekte für Obdachlose, Kunst und Kultur. Der auch für den Umweltschutz aktive Hollywood-Star Leonardo DiCaprio würdigte Allen als einen «starken Anwalt für den Umweltschutz».

Sad to hear of the passing of Paul Allen, who was a strong advocate for environmental protection. He and the team at Vulcan played a pivotal role in developing the Shark Conservation Fund alongside LDF. His legacy lives on via his incredible work as a philanthropist and investor.