Millionenklage gegen die eigene Familie

Als Frank Stronach im Juni ein Buch zur «Frage aller Fragen» veröffentlichte, widmete er das seinen Kindern Belinda und Andrew sowie den Enkeln Frank, Nikki und Selena. Sie sollten «mit ihrem Einsatz und ihrenTalenten mithelfen, eine bessere Welt zu schaffen». Diesen Wunsch hat der 86-jährige Milliardär mit österreichischen Wurzeln und Wohnsitz in Kanada mittlerweile offenbar aufgegeben. Heute findet der Gründer des Automobilzulieferers Magna, dass Tochter Belinda und ihre Kinder seine Visionen der Welt «auf unfaire und unbedachte Weise ablehnen».

Wohnsitz in Cham

Deshalb klagen Frank und seine Frau Elfriede die Tochter und zwei Enkel ein. Der Streitwert beträgt 520 Millionen kanadische Dollar, das sind fast 400 Millionen Franken. Magna International gehört zu den grössten Zulieferern der Automobilindustrie, mit über 150'000 Mitarbeitern weltweit und 38 Milliarden Franken Umsatz.

Stronach wirft seinen Nachkommen vor, sie würden seine Visionen nicht umsetzen und stattdessen das Geld für den eigenen Luxus verprassen. In der Klageschrift gegen Belinda und den Chef des Konzerns The Stronach Group (TSG) ist von einem massiven Schaden durch Missmanagement, von einem «Vertrauensbruch» und von «Verschwörung» die Rede. Die Klage wurde Anfang Oktober eingebracht, als erstes Medium berichtete darüber die kanadische Pferderennzeitung «Thoroughbred Daily News». Stronach ist begeisterter Pferdezüchter, seine Firma besitzt Pferderennbahnen in ganz Nordamerika.

Stronach gehört zum Club der 50 reichsten Kanadier

Mit geschätzten 1,4 Milliarden Franken Vermögen gehört Stronach zum Club der 50 reichsten Kanadier. Von der Liste des Magazins «Bilanz» der 300 reichsten Schweizer ist sein Name hingegen verschwunden. Frank Stronach hat zwar offiziell noch einen Wohnsitz in einem Industriequartier zwischen Zug und Cham, seine Zuger Firma Stronach & Co. wurde jedoch im September 2018 aufgelöst und diese Woche aus dem Handelsregister gelöscht.

Stronach kommt aus bitterarmen Verhältnissen in der Steiermark, emigrierte in den 50er-Jahren erst in die Schweiz und spielte ein Jahr lang Fussball in Bern. Danach ging der gelernte Werkzeugmacher nach Kanada, gründete in einer Garage seine erste Firma und machte aus Magna einen der grössten Autozuliefererkonzerne der Welt. In der Schweiz entstand 1994 seine Consultingfirma Stronach & Co. in Zug, über die er von seiner eigenen Firma Magna Beratungshonorare in Millionenhöhe kassierte. Andere Magna-Aktionäre protestierten gegen die Geldentnahme, aber ohne Erfolg.

Rinderzucht und Golfplätze

2010 stiegen Stronach und seine Familie bei Magna aus und bekamen dafür laut der Zeitung «The Globe and Mail» 650 Millionen Franken. Frank und Belinda spezialisierten sich auf Pferderennen, Golfplätze und Rinderzucht, die alle zur Stronach-Gruppe TSG gehören. Seine Adena-Farm in Florida mit über zehntausend Tieren steht nun im Mittelpunkt des Rechtsstreits.

Vater Frank wirft seiner Tochter Belinda vor, sie habe den Betrieb heruntergewirtschaftet. Die Tochter weist die Vorwürfe in einem Statement an kanadische Medien zurück. Und auch wenn Familienverhältnisse manchmal schwierig sein könnten, so «lieben meine Kinder und ich meinen Vater».

Konkurrenz für Bürgerliche und Rechtspopulisten

Als Stronach 2013 in Österreich eine Partei gründete, übernahm seine Tochter die Leitung des Unternehmens. Das politische Abenteuer ihres Vaters begann mit einem kometenhaften Aufstieg in Umfragen: Das «Team Stronach» wurde vor allem für Bürgerliche und Rechtspopulisten zur Konkurrenz.

Vielleicht war es ein zeitlicher Zufall, vielleicht hatte aber auch die Politik ihre Hände im Spiel: Genau zu jener Zeit, als Stronach politische Ambitionen zeigte, wurden die österreichischen Finanzbehörden auf die Schweizer Firma des Milliardärs aufmerksam. Und sie leiteten eine Steuerprüfung ein. Offenbar bestand der Verdacht, dass Stronach sein «Welteinkommen» nicht an seinem Lebensmittelpunkt, sondern in der Schweiz versteuerte.

Von Zug nach Jersey

Bekannt wurde dieses Verfahren nur, weil die Österreicher ein Rechtshilfegesuch an die Schweizer Finanzbehörden stellten und Stronachs Anwälte Einspruch einlegten und dessen Ablehnung durch das Bundesverwaltungsgericht anonymisiert veröffentlicht wurde. Wie das österreichische Steuerverfahren endete, ist nicht bekannt.

Schulden hinterlässt Stronach in der Schweiz nicht. Wohin sein Vermögen wanderte, kann nur vermutet werden. Der Antrag zur Firmenauflösung wurde auf der Kanalinsel Jersey gestellt. Dort residiert eine Firma namens Enzian Investments. Auch sie wird Frank Stronach zugeordnet. Das Leben, betont der Milliardär in jedem Interview, «war immer sehr gut zu mir». Für baz.ch/Newsnet war Stronach nicht erreichbar. (Redaktion Tamedia)