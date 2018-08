Musk erwägt Börsenabgang von Tesla

Der Gründer des Elektroautobauers Tesla, Elon Musk, hat auf Twitter laut über einen Börsenabgang des Unternehmens nachgedacht. Das nötige Geld, um den Konzern bei einem Aktienkurs von 420 US-Dollar zurückzukaufen, sei vorhanden. Bei diesem Preis wäre das Unternehmen ungefähr 71 Milliarden Dollar wert.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Wie ernst Musk sein Vorhaben meint, ist noch unklar. Der Unternehmer ist für seine launischen Tweets bekannt. Die Firma reagierte nicht auf Bitten um eine Stellungnahme. Nach dem Tweet schnellte der Aktienkurs des Unternehmens an der New York Stock Exchange von rund 340 kurzzeitig auf über 370 Dollar. Die Aktie wurde dann wegen einer «wichtigen Meldung» vom Handel ausgesetzt, wie n-tv.de schreibt.

Der Kursanstieg nach dem Tweet. (7. August 2018) Bild: Screenshot marketwatch.com

Kurz zuvor gab es einen Bericht der «Financial Times», wonach der Staatsfonds von Saudiarabien mit zwei Milliarden Dollar beim Elektrobauer eingestiegen sei. Darauf legten die Papiere bereits zu. Musk selbst hält 20 Prozent an dem Unternehmen.

Telsa ist seit 2010 eine Aktiengesellschaft. Zurzeit kämpft das Unternehmen damit, profitabler zu werden. Und Musk steht unter Druck, weil er Produktionsziele in der Vergangenheit regelmässig gerissen hat. Zuletzt hatte sich der umtriebige Unternehmenschef etwas vorsichtiger geäussert.

Beim Werk in Shanghai wird aufs Gas gedrückt

Was das neue Werk in Shanghai betrifft, so treibt der Elektroautobauer seine Pläne voran. Nachdem das US-Unternehmen mit den Behörden vor Ort das Zwei-Milliarden-Dollar-Projekt vor einem Monat unterzeichnet hatte, begann der Konzern mit der Suche nach Personal für die erste Fabrik ausserhalb der Vereinigten Staaten.

Stellenausschreibungen auf der Internetseite der Firma zufolge werden zunächst Architekten und erfahrene Finanzmanager gesucht. Die Zeitung «21st Century Herald» berichtete am Dienstag, die Stellenanzeigen seien seit Sonntag geschaltet. Tesla wollte sich nicht äussern.

Das Werk in China soll im kommenden Jahr auf den Weg gebracht werden. Die ersten Autos sollen dort etwa zwei Jahre nach Baubeginn vom Band laufen. Zwei bis drei Jahre später sind dann bereits 500'000 Fahrzeuge jährlich geplant. Das benötigte Kapital will Konzernchef Elon Musk vor Ort aufnehmen. Auch in Europa sucht Musk zur Zeit nach einem Standort für ein Werk mit angeschlossener Batterieproduktion.

(mch/fal/sda)