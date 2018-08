Musk macht Ernst mit seinem Rückzug von der Börse

War es ein Kifferwitz? Eine Provokation? Oder doch ein seriöser Plan? Wie ernst es Tesla-Chef Elon Musk mit seiner Ankündigung, Tesla von der Börse nehmen zu wollen, meint – darüber gehen die Meinungen auseinander. Viele deuteten seine Mitteilung letzte Woche noch als Bluff. Jetzt mehren sich die Zeichen, dass er seinen Plan durchaus durchziehen könnte.

Gestern gab das Unternehmen auf Twitter die Gründung eines Konzernleitungsausschusses bekannt, der einen möglichen Rückzug von der Börse ausloten soll. In diesem Komitee sitzen Brad Buss und Robyn Denholm, die beide bei Musks Energiefirma Solar City tätig waren. Weiter ist Linda Johnson Rice mit von der Partie, die zuvor Chefin verschiedener Medienfirmen war. Auffälligerweise ist Kimbal Musk, Elon Musks Bruder, nicht in dem Gremium vertreten.

Zweifel am Plan bleiben bestehen: Ohne Zustimmung des Sonderausschusses kann das Unternehmen nicht von der Börse genommen werden. Bisher gab es allerdings noch keinen formellen Vorschlag von Musk für eine entsprechende Transaktion. Der Ausschuss sei ausserdem bis jetzt noch zu keinem Schluss gekommen, ob eine solche Transaktion ratsam oder machbar sei.

Zusammenarbeit mit Goldman Sachs & Co.?

Weiter erklärte Musk auf Twitter, er arbeite mit einer Reihe von Beratern zusammen, um sein Vorhaben durchzuführen. Dabei nannte er Silver Lake und Goldman Sachs als Finanzberater sowie eine Reihe von Rechtsberatern.

I’m excited to work with Silver Lake and Goldman Sachs as financial advisors, plus Wachtell, Lipton, Rosen & Katz and Munger, Tolles & Olson as legal advisors, on the proposal to take Tesla private