«Musk wurde bewusstlos gefunden – voller eingetrockneter Tränen»

Tesla-Chef Elon Musk hat bei einem Aprilscherz die finanziellen Schwierigkeiten seines Elektroauto-Unternehmens aufs Korn genommen und dieses für «völlig bankrott» erklärt. Musk veröffentlichte am Sonntag auf Twitter ein Foto, das ihn angeblich betrunken und schlafend zeigt. Trotz «grosser Anstrengungen» - unter anderem ein Massenverkauf von Ostereiern – habe er nicht genug Geld auftreiben können, um die Pleite des US-Unternehmens abzuwenden, schrieb Musk. «Elon wurde bewusstlos an ein Tesla Model 3 angelehnt aufgefunden – umgeben von ‹Teslaquilla›-Flaschen und mit eingetrockneten Tränen auf den Wangen.»

Der Hintergrund des Aprilscherzes ist jedoch ernst: Tesla ist hoch verschuldet, seit seiner Gründung im Jahr 2003 hat das Unternehmen keine Gewinne erwirtschaftet. Mit dem neuen Model 3 versuchte Tesla auf den Massenmarkt vorzudringen, allerdings gab es Verzögerungen bei der Produktion. Seit Ende Februar büssten die Tesla-Aktien an der Wall Street rund 25 Prozent ihres Werts ein.

Tesla verteidigt Fahrassistenz-Technologie nach tödlichem Unfall

Zusätzliche Schwierigkeiten bereitet Musk ein schwerer Unfall eines seiner Autos. Ein 38-jährige Fahrer eines Tesla war am 23. März auf der Höhe der Stadt Mountain View in den USA gegen eine Betonbarriere gerast – trotz des eingeschalteten Autopiloten. Der Wagen ging in Flammen auf und wurde von zwei nachkommenden Autos erfasst. Der Fahrer starb später im Krankenhaus. Seitdem ermittelt die Transport-Aufsichtsbehörde gegen Tesla.

In den Sekunden vor dem Unfall habe der Fahrer des Tesla-Models X trotz wiederholter Aufforderungen nicht das Steuer übernommen, erklärte der Konzern. Teslas Angaben zufolge war in den Momenten vor der Kollision der Abstandsregeltempomat auf minimalen Abstand gestellt. Trotz mehrerer visueller und einer akustischen Warnung seien «die Hände des Fahrers in den sechs Sekunden vor der Kollision nicht auf dem Lenkrad festgestellt» worden, teilte Tesla mit.

Der Fahrer habe fünf Sekunden Zeit und 150 Meter ungestörter Sicht auf die Betonbarriere gehabt. «Aber die Fahrzeugaufzeichnungen zeigen, dass nichts unternommen wurde», teilte Tesla mit. Der Autohersteller fügte hinzu, dass die Betonbarriere nach einem vorherigen Unfall nicht ausgetauscht worden sei und deshalb das Auto besonders stark beschädigt wurde.

Rückrufaktion bei Model S

Vergangene Woche rief der Autobauer zudem weltweit 123'000 seiner Model S wegen Rostgefahr bei Schrauben der Servolenkung zurück. Von der freiwilligen Rückrufaktion sind vor April 2016 gefertigte Autos betroffen, wie Tesla am vergangenen Donnerstag in einer E-Mail an seine Kunden schrieb. Demnach wurde in kalten Regionen, in denen auf Strassen gegen Schnee und Eis viel Salz gestreut wird, Rost an den fraglichen Schrauben festgestellt.

Tesla betonte, dass es bislang keine Unfälle oder Verletzte wegen solcher rostiger Schrauben gegeben habe. Die Lenkfähigkeit des Autos sei nicht gefährdet. Für das Lenken sei lediglich mehr Kraft nötig, weil die Servolenkung ausfallen oder eingeschränkt werden könne. Der Austausch der Schrauben dauere rund eine Stunde.

(mch/afp/sda)