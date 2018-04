Nestlé: «Wir warten nicht, bis uns Steuern angedroht werden»

Nestlé-Präsident Paul Bulcke bestreitet, dass die Nahrungsmittelbranche im Kampf gegen Fettleibigkeit nur auf Drohungen reagiert. «Wir warten nicht, bis uns Steuern angedroht werden», sagte Bulcke im Interview mit der «NZZ am Sonntag».

So habe Nestlé den Zucker in Esswaren vom Jahr 2000 bis 2010 um ein Drittel reduziert. «Bei gewissen Produkten sind wir nochmals um 8 Prozent runter», sagte der Präsident des Nahrungsmittelriesen.

Keine Preiserhöhungen

Laut Bulcke entsüsste Nestlé dabei nicht nur Limonaden in Grossbritannien, wo die Regierung am Freitag eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke eingeführt hat. «Nestlé behandelt Grossbritannien nicht anders als andere Länder.» Auch in der Schweiz habe Nestlé den Zucker in den Getränken schon reduziert.

Allerdings wolle der Konzern Zucker nicht bloss durch künstliche Süssstoffe ersetzen. So habe Nestlé in England diese Tage einen Schokoriegel mit natürlichem Zucker lanciert. Dieser Zucker sei aber anders verarbeitet und enthalte ein Drittel weniger Kalorien. Schmecken tue er aber gleich süss wie bisher. «Wir möchten ihn auch für andere Produkte verwenden.»

Die Konsumenten müssten dafür aber nicht mehr Geld hinblättern: «Von Preiserhöhungen halte ich nichts», sagte Bulcke. Trotz teurerer Entwicklung würde sich das auf lange Sicht nicht auszahlen. (sep/sda)