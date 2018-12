Neuer Passagierrekord für EuroAirport

Der Flughafen Basel-Mülhausen kann 2018 sein achtes Rekordjahr in Folge verzeichnen: Am Dienstag wurde der achtmillionste Passagier in diesem Jahr gezählt.

Damit hat der EuroAirport (EAP) den bisherigen Rekord aus dem vergangenen Jahr von 7,9 Millionen Passagieren bereits übertroffen, wie es in einer Mitteilung heisst. Per Ende 2018 erwartet der Flughafen eine Zunahme des Passagieraufkommens gegenüber 2017 um acht Prozent auf 8,5 Millionen Personen.

Die Zahl der Starts und Landungen von Linien- und Charterflügen stiegen bis Ende Oktober mit rund vier Prozent dagegen nur halb so stark wie die Passagierzahlen. Dies ist gemäss EAP auf den Einsatz grösserer Flugzeuge sowie eine Steigerung der Auslastung zurückzuführen. (amu/sda)