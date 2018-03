Nichts oder 56 Milliarden Dollar – so viel verdient Musk bei Tesla

Für Elon Musk sind Grenzen dazu da, um gesprengt zu werden. Während andere Firmenchefs vollauf damit beschäftigt wären, einen Pionierproduzenten von hochpreisigen Elektroautos wie Tesla im globalen Massengeschäft zu verankern, gehen die Interessen des 46-jährigen Amerikaners weit darüber hinaus. «Daneben» führt Musk noch sein in der Weltraumerforschung tätiges Unternehmen Spacex, mit dem er den Traum von einer Besiedelung des Mars verwirklichen will. Weitere Engagements des umtriebigen Unternehmers umfassen OpenAI, ein Forschungsunternehmen im Bereich künstlicher Intelligenz, das Start-up Neuralink, das sich mit der Verbindung zwischen menschlichem Hirn und Computer beschäftigt, sowie den Tunnelbauer Boring. Dass ein Mann von so hochgesteckten Ambitionen auch in Sachen Vergütung in bislang unberührten Dimensionen denkt, mag kaum verwundern.

Tatsächlich ist das vom Tesla-Verwaltungsrat entwickelte zehnjährige Bonusprogramm für den Firmengründer und -chef in seiner Radikalität und seinem Umfang einzigartig. Vorgesehen ist weder ein fixes Salär noch eine variable Vergütung nach Ablauf einer bestimmten Zeitperiode. Musks Honorierung – in Optionen, die zum Bezug von Tesla-Aktien berechtigen – beruht einzig und allein auf der Erreichung vorgegebener numerischer Meilensteine hinsichtlich Börsenbewertung, Umsatz und Gewinn des Autoherstellers. Im schlechtesten Fall arbeitet der Firmenchef in den kommenden zehn Jahren gratis – im besten Fall wird er mit den Optionen über den besagten Zeitraum hinweg in den Besitz eines Aktienpakets gelangen, das auf einen Wert von bis zu 56 Milliarden Dollar kommen dürfte.

Dieser «best case» schliesst mit ein, dass der kalifornische Autobauer in zehn Jahren eine Börsenkapitalisierung von 650 Milliarden Dollar aufweisen wird. Ausgehend vom heutigen Firmenwert von rund 60 Milliarden, entspräche dies mehr als einer Verzehnfachung. Gemessen an den heutigen Aktiennotierungen, weisen einzig Apple, Alphabet (die Mutter-Gesellschaft von Google) und Microsoft eine Bewertung von über 650 Milliarden auf; Amazon liegt in etwa in dieser Grössenordnung. Darüber hinaus müsste Musk für den Maximalbonus den Umsatz auf 175 Milliarden Dollar – aktuell liegt er bei rund 12 Milliarden – und den betrieblichen Gewinn auf 14 Milliarden – von derzeit rund 400 Millionen – hochschrauben. Zum Vergleich: General Motors wies für 2017 einen Erlös von knapp 146 Milliarden Dollar aus.

Langjährige Anbindung des Chefs

Trotz dem exorbitanten Bonusvolumen haben die beiden nach Elon Musk wichtigsten Tesla-Aktionäre, die britische Baillie Gifford und die amerikanische T. Rowe Price mit einem Anteil von zusammen 14 Prozent, bereits Zustimmung signalisiert. Für sie zählt am meisten, dass es mit dem zehnjährigen Bonusprogramm gelungen ist, den Chef langfristig ans Unternehmen zu binden. Dieser soll denn auch nur in den Genuss der Honorierung kommen, wenn er während der Laufzeit entweder auf dem Chefsessel verbleibt oder als oberster Produktechef und gleichzeitig als Verwaltungsratspräsident amtiert – mit einem Konzernchef, der an ihn rapportiert. Die Abhängigkeit Teslas von Musk mit seiner Begeisterungs- und Motivationsfähigkeit und seinen Visionen erachten viele Beobachter nach für vor als eines der grössten Unternehmensrisiken. Musk selbst, der derzeit gut ein Fünftel der Tesla-Papiere besitzt, wird an der Abstimmung nicht teilnehmen.

Somit ist keineswegs sicher, ob das Vergütungsprogramm bei der morgigen Aktionärsversammlung die erforderliche Mehrheit bekommen wird. Denn die beiden einflussreichsten Aktionärsberater Institutional Shareholder Services (ISS) und Glass Lewis lehnen dieses ab, und erfahrungsgemäss werden etliche institutionelle Investoren entsprechend dieser Empfehlung votieren. Aus Sicht der Berater ist das Programm zum einen wegen seines schieren Volumens der Öffentlichkeit nicht vermittelbar. Während Tesla den Wert der für Musk reservierten Optionen auf 2,6 Milliarden Dollar beziffert hat, kommen ISS und Glass Lewis gar auf eine Summe von 3,7 Milliarden. Zum Vergleich: Nach der Berufung von Tim Cook zum Apple-Chef 2011 wurde für ihn ein zehnjähriges Aktienbezugsprogramm im Wert von rund 380 Millionen Dollar aufgelegt.

Zum andern bemängeln die Aktionärsberater die Ausgestaltung des Programms. So soll Musk laut ihrer Aussage selbst dann Hunderte Millionen Dollar einstreichen können, wenn sein Unternehmen die meisten Ziele verfehlt. Wie Glass Lewis errechnet hat, würde der Tesla-Chef in den kommenden fünf Jahren 1,4 Milliarden Dollar verdienen, wenn er allein schon die beiden voraussichtlich am leichtesten zu realisierenden Ziele erfüllt: eine jährliche Aktienkurssteigerung von 21 Prozent und jährliche Umsatzzunahmen von 24 Prozent. Das seien zwar immer noch sehr ansehnliche Vorgaben, räumte Glass Lewis ein. Aber verglichen mit den vorangegangenen fünf Jahren, als Tesla jährliche Zuwächse bei den zwei Zielgrössen von 68 respektive 95 Prozent verzeichnete, bedeuteten die neuen Ziele eben doch eine starke Verwässerung.

Firmenwert von 100 Milliarden als erster Meilenstein

Eine erste Tranche von Aktien – von 1 Prozent Kapitalanteil und einem potenziellen Wert von 1 Milliarde Dollar – wird dem Tesla-Chef zugewiesen, wenn erstens der Marktwert seines Unternehmens die 100-Milliarden-Dollar-Marke erreicht und zweitens eines von zwei Finanzzielen realisiert ist – entweder einen Jahresumsatz von 20 Milliarden oder einen operativen Gewinn von 1,5 Milliarden. Sobald die Börsenbewertung um zusätzliche 50 Milliarden gestiegen ist und ein weiterer finanzieller Meilenstein erreicht ist – sei es ein Umsatz von 35 Milliarden oder ein Betriebsgewinn von 3 Milliarden –, erhält Musk die nächste 1-Prozent-Aktientranche.

Insgesamt umfasst sein neues Bonusprogramm während der zehnjährigen Laufzeit 16 finanzielle Meilensteine, je acht für den Umsatz und den Gewinn. Um die maximale Vergütung zu bekommen, muss Musk – neben der erwähnten Börsenbewertung von 650 Milliarden Dollar – 12 der 16 Meilensteine erreichen. Somit könnte er nach Berechnungen der «Financial Times» theoretisch den Gesamtbonus einstreichen, wenn er den Umsatz auf 175 Milliarden ausweitet, den Betriebsgewinn gleichzeitig aber nur auf bescheidene 6 Milliarden verbessert und damit auf eine Umsatzrendite von 3,4 Prozent kommt. Oder Musk heimst «nur» die ersten acht Aktientranchen im Wert von rund 22 Milliarden Dollar ein, indem er die Verkäufe auf 175 Milliarden hochfährt und der Gewinn bei 6 Milliarden verharrt. Natürlich muss er dabei immer auch den Unternehmenswert von Tesla in den besagten 50-Milliarden-Dollar-Schritten erhöhen.

Nach Meinung des Tesla-Verwaltungsrats ist den Interessen der Aktionäre mit dem Bonusprogramm vollauf Rechnung getragen: Erhält Musk seine milliardenschwere Vergütung, könnten auch die übrigen Aktionäre von einer ausserordentlichen Wertsteigerung ihres Unternehmens profitieren. Ferner sieht die Vereinbarung vor, dass Musk die erhaltenen Aktien fünf Jahre lang halten muss, bevor er sie veräussern kann. Im anderen Fall, wenn der Firmenchef die gesteckten Vorgaben verfehlt, müssten ihm die Aktionäre keinen Cent bezahlen.

Enttäuschte Hoffnungen in China

Gerade jetzt steht Tesla an einer Wegmarke, die wesentlich für den Fortgang des Autoherstellers ist. Das im letzten Sommer lancierte Model 3 soll diesem den Weg in den grossvolumigen Massenmarkt ebnen. Doch bislang macht das Auto vor allem Schlagzeilen mit kontinuierlich verfehlten Produktionszielen und entsprechend verzögerten Auslieferungen an die Kunden.

Entscheidend für die globale Expansion von Tesla ist ausserdem der chinesische Markt, der weltweit grösste für Elektroautos. Musk bemüht sich seit längerem um den Bau einer Produktionsstätte in Shanghai, stösst dabei aber auf dieselben Einschränkungen wie andere Autokonzerne aus den USA und Europa. Die Chinesen bestehen auf einem Gemeinschaftsunternehmen, an dem lokale Partner einen Mindestanteil von 50 Prozent halten müssen. Dagegen aber sperrte sich der US-Unternehmer bislang, wollte er doch das alleinige Sagen haben. Im Februar kam die Absage aus Peking: Eine Ausnahmebewilligung für Tesla für den Bau einer Fabrik im Alleinbesitz der Amerikaner gibt es nicht. Es scheint so, als ob Elon Musk doch noch an gewisse Grenzen stösst.

(Tages-Anzeiger)