Notenbank-Chef steht offenbar fest

US-Präsident Donald Trump hat sich bei der Besetzung des Notenbank-Chefposten offenbar entschieden den 64-jährigen Jerome Powell am Mittwochabend über seine darüber informiert, berichtete unter anderem das «Wall Street Journal». Offiziell will Trump die Personalie am heutigen Donnerstag bekanntgeben. Die Entscheidung über den Fed-Vorsitz bedarf noch der Zustimmung des Senats.

Die Amtszeit der bisherigen Notenbankchefin Janet Yellen läuft im Februar aus. Die Option, die 71-jährige Yellen für eine weitere Amtszeit zu ernennen, galt als eher unwahrscheinlich.

Powell gehört seit 2012 dem Gouverneursrat der Fed an. Er tritt wie Yellen für eine moderate Zinspolitik ein. Trump muss in den kommenden Monaten zudem drei weitere Posten im Fed-Gouverneursrat neu besetzen, darunter den des Vizepräsidenten.

